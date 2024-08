Waarom zouden we in de fatbike geen oplossing zien, in plaats van alleen maar een probleem? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Angstig Nederland heeft een nieuwe demoon gevonden: de jongen op de fatbike. De elektrische fiets op brede banden wordt in brede kring veroordeeld. Het ding zou zelfs verboden moeten worden. Daar komt een heleboel racistisch sentiment aan te pas want jongeren van niet-blanke afkomst zijn tegenwoordig in ons land trendsetters op velerlei gebied. Ze hebben dan ook eerder dan anderen de fatbike ontdekt.

De NRC bevat een alarmistisch artikel over de schimmige handel in fatbikes, die soms ver beneden de €1000 geprijsd zijn en dus binnen het bereik komen van grote groepen. Ze zijn ook nog eens gemakkelijk op te voeren. Bovendien bestaan er geen regels rond dit nieuwe vervoermiddel. Kinderen mogen erop rijden. Er is geen helmplicht. Het enige aanknopingspunt van de politie is dat een opgevoerde fatbike wordt aangemerkt als een bromfiets. Dan kun je de berijders op tal van overtredingen juist wel aanpakken. De kans is groot dat ze voortaan hun weg weer te voet moeten vinden.

Kortom: weg met de fatbike. Gemeentes hebben tegenmaatregelen in voorbereiding. De ANWB wil ze niet verzekeren.

Enige tijd geleden bevatte de NRC óók een soort loflied op wat in de ogen van het grote publiek de bastaard is onder de tweewielers. Fietsenmaker Sem Schwengele constateert terecht dat de fatbike een ideaal vervoermiddel is voor de kortere afstanden. Dankzij de dikke banden neemt hij met gemak tramrails, uitstekende stoeptegels en boomwortels. Volgens Schwengele zijn ze beter tegen de werkelijkheid van het Nederlandse wegennet bestand dan elektrische fietsen of scooters.

Dat de fatbike problemen oplevert, komt niet door de eigenschappen van het ding zelf maar door de lamlendigheid en het ingebakken conservatisme van onze autoriteiten. Het moet toch niet al te moeilijk zijn, bijvoorbeeld met spoedwetgeving, de fatbike een wettige status te geven. Voer helmplicht in en een minimum leeftijd voor berijders. Eis dat er snelheidsbegrenzers op komen die niet met een eenvoudig trucje vallen te omzeilen. Laat ze onder die voorwaarden toe op de rijwielpad. Voetgangers worden nu al om de haverklap van de sokken gereden door senioren op elektrische fietsen die gezien hun slijtend referentiekader denken dat ze Jacques Anquetil zijn. Dan kunnen die fatbikes er ook wel bij.

Het zijn namelijk inderdaad de ideale vervoermiddelen voor vervoer op korte afstanden: van en naar school, werkplek, sportterrein of het winkelcentrum. Ze nemen veel minder plaats in dan auto´s of scooters. Zij vormen ook maar een geringe belasting voor het elektriciteitsnet.

Als de overheid serieus de congestie op het wegennet aan wil pakken, dan is de betaalbare fatbike een uitstekend instrument. Ze vormen een onmiddellijk bruikbaar alternatief voor het steeds meer onbetaalbare en onbetrouwbare openbaar vervoer. En voor de meeste autoritten Ze zijn geen bedreiging maar juist een uitkomst.

Dat wil zeggen: ze kunnen een uitkomst zijn. Als de overheid maar niet draalt, traineert en saboteert maar de gevaren die de fatbike nu aankleven, wegneemt. Maak haast met de wetgeving, stel reële en geen peperdure veiligheidseisen. Daar is helaas iets voor nodig dat in Den Haag en op de meeste gemeentehuizen ver te zoeken is: vooruit kunnen zien.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

