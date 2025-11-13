BNNVARA Logo
'Waarom zou je racisme in stand willen houden?'

Deze zaterdag arriveert sinterklaas weer in ons land: 'Laten we hopen dat, ondanks de verrechtsing in Nederland, het sint feest inclusief blijft en het nieuwe kabinet er niet voor zorgt dat Kick Out Zwarte Piet alsnog weer op moet komen draven in de toekomst', zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV.

