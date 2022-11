Waarom zou je op uniformen alleen religieuze symbolen mogen dragen? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 142 keer bekeken • bewaren

In dit ooit zo verzuilde land toonden geüniformeerde gezagsdragers op hun uniform nooit tekenen van hun levensovertuiging. Op die manier konden zij andersdenkenden geen aanstoot geven. Dat was belangrijk in een religieus tot op het bot verdeelde samenleving.

Nu begint in brede kring het denken te kantelen. In een diverse samenleving hoort het gezag ook diversiteit te tonen. Daarom stelt commissaris Johan van Renswoude, landelijk coördinator tegen racisme en discriminatie bij de politie, voor het dragen van religieuze symbolen op het uniform toe te staan. Dat maakt de weg vrij voor hoofddoeken, kruisjes, halve manen, davidssterren, keppeltjes en andere versierselen die iemand als aanhanger van een specifiek geloof definiëren.

We leven in een seculiere tijd. Er is geen enkele reden om gelovige gezagsdragers in dit opzicht een privilege te geven. Waarom mogen alleen tekens van levensbeschouwing worden getoond als die in relatie staan tot verering van een of meer opperwezens? Zulke voorrechten zijn niet meer van deze tijd.

De sociaaldemocratie wordt algemeen beschouwd als een politieke richting maar het gedachtegoed steekt veel dieper. Er hoort een uitgewerkte ethiek bij. Er bestaat een stelsel van normen en waarden dat is gebaseerd op sociaaldemocratische beginselen. De beweging had in het verleden een krachtig symbool, dat je best uit de mottenballen zou kunnen halen nu het wordt toegestaan en – wie weet – zelfs gewenst – dat boa´s, politie-agenten, officieren van justitie en rechters – hun levensovertuiging actief uitdragen. Het bestaat uit drie naar links wijzende pijlen in een cirkel. Ze staan voor vrijheid, arbeid en brood. Kleur: rood. Ze zouden het best passen op de linkerborst van het uniform.

Nu is het voorstelbaar dat een snelheidsduivel in een Lamborghini op de pijlen reageert als hij door een sociaaldemocratische agent wordt aangehouden. "Waarom stop je mij en niet een ander? Zeker jaloers op mijn succes?" Of – mocht de agent een kruisje dragen dan wel een hoofddoek of een halve maan: "Dat is zeker omdat ik homo ben. Hoe sta jij tegenover LHTBIplus?".

Daar moet je dan geen bezwaar tegen maken als je tegenover iedereen in je omgeving je levensbeschouwing etaleert. Daar kun je dan over bevraagd worden. Anders moet je er niet mee te koop lopen.

Commissaris Van Renswoude meent dat aanhangers van uiteenlopende religies zich alleen maar in de politie zullen herkennen als zij onder de dienders geestverwanten aantreffen. Dat is ongetwijfeld het geval maar in de praktijk zullen zij vooral andersdenkenden tegen het lijf lopen. Dit doet mij denken aan wat broeder Blasius ons in de eerste klas van de lagere school al leerde: "Wij waren trotse katholieken maar dit hield niet in dat wij in een restaurant pontificaal moesten bidden voor het eten." Inderdaad, bid je wel dan moet je niet raar staan te kijken als je vragen krijgt over de transsubstantiatieleer of de paus. Wie gehoorzaam je eerder, Rutte of Franciscus?

Broeder Blasius gaf ons al vroeg een wijze les.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

