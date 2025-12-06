Waarom zetten we kinderen met een beperking nog steeds buitenspel? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Max Glorie Student Toerisme Management

Sport is voor kinderen veel meer dan bewegen. Het is een plek waar ze vrienden maken, zelfvertrouwen opbouwen en leren samenwerken. Voor kinderen met een beperking is het helaas vaak een onbereikbare plek. Veel lokale sportverenigingen denken dat deze kinderen beter af zijn bij speciale clubs voor aangepast sporten. Voor sommigen betekent dit echter dat ze helemaal niet sporten.

De gevolgen zijn groot. Niet mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes of broers en zussen kan leiden tot eenzaamheid en een gebrek aan sociale ontwikkeling. Onderzoek van Stichting het Gehandicapte Kind toont aan dat kinderen met een beperking vijf keer zo vaak buitengesloten worden. En als ze wél een plek vinden, is het vaak ver van huis, met lange reistijden die energie kosten en de drempel om wekelijks te sporten verhogen.

Waarom gebeurt dit nog steeds? Het probleem zit vaak niet in de middelen, maar in de mindset. Trainers en verenigingen zeggen vaak: “Ik weet niet hoe ik met een kind met een beperking moet trainen” of “Dit haalt het niveau van de training omlaag.” Scholing kan helpen, maar minstens zo belangrijk is een open houding: denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen, luisteren naar het kind en kleine aanpassingen doen waar nodig.

Ik zag het zelf gebeuren. Een meisje met een lichte beperking begon voorzichtig bij onze club. Naarmate ze zich welkom voelde, bloeide ze op. Met een paar eenvoudige aanpassingen en wat extra aandacht stelde ze vragen, deed ze actief mee en had ze zichtbaar plezier. Tijdens een eenmalige training met een groep kinderen van Heliomare gebeurde precies hetzelfde: zodra kinderen merken dat ze welkom zijn, groeit hun zelfvertrouwen en hun geluk.

Dit laat zien dat inclusie in de praktijk geen ingewikkeld ideaal hoeft te zijn. Het begint met bereidheid, aandacht en een open houding. Als het hier kan, waarom dan niet overal? Lokale sportclubs kunnen het verschil maken door duidelijk te communiceren dat ieder kind welkom is, door te luisteren naar de behoeften van het kind en door kleine aanpassingen te maken waar nodig.

Het is tijd om kinderen met een beperking niet langer buitenspel te zetten, maar hen volwaardig mee te laten doen. Laat elke sportclub een plek zijn waar kinderen zich thuis voelen, waar ze plezier hebben, vriendschappen sluiten en vol zelfvertrouwen opbloeien. Want elk kind verdient dat – zonder uitzondering.