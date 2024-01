Waarom wordt het antisemitisme van de PVV genegeerd? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 567 keer bekeken • bewaren

Misschien is het makkelijker om moslims de schuld te geven

Op de dag dat in Amsterdam de Nationale Holocaust Herdenking gehouden werd, kwam de Telegraaf met het bericht dat de Hogeschool Utrecht een aantal lezingen over de Holocaust voorlopig zou schrappen en aanpassen. Politiek leiders als Dilan Yesilgöz (VVD) en Pieter Omtzigt (NSC) wisten niet hoe snel ze hun verontwaardiging moesten delen op X.

Yesilgöz had naar aanleiding van het stuk in de Telegraaf grote woorden over pure jodenhaat en vond dat ze wel een geschiedenisles kunnen gebruik in Utrecht. Volgens Pieter Omtzigt was er iets met met het moreel kompas daar. Beiden zitten aan de formatietafel met de extreemrechtse PVV.

Volgens de Hogeschool Utrecht zat het allemaal toch wat anders dan hoe de Telegraaf het bracht. Van schrappen was sowieso geen sprake. De suggestie dat de inhoud van de lezingen wordt aangepast klopte volgens de HU niet. Wel zou de hogeschool op zoek zijn naar een andere startdatum omdat de veiligheid van de aanwezigen niet gewaarborgd kan worden. Dat is zeer ernstig en zorgwekkend. Maar daarvoor verdient de HU juist steun, en geen publieke veroordeling door prominente politici. Bovendien lijken die politici behoorlijk wat boter op hun hoofd te hebben.

Toename antisemitisme

Volgens berichten is sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël het aantal antisemitische incidenten in Nederland toegenomen en dat moet voor iedereen reden tot zorg zijn.

Veel mensen vinden het sinds 7 oktober ingewikkeld om verschillende begrippen uit elkaar te houden, terwijl dat toch niet zo is. Het is al vaak gezegd, maar ik herhaal het nog maar een keer: De Israëlische overheid staat niet gelijk aan de Israëlische bevolking en de joodse gemeenschap. Evenmin staat Hamas gelijk aan de Palestijnse bevolking of aan de moslimgemeenschap. Ook is het onjuist om alle kritiek op Israël per definitie te bestempelen als jodenhaat. Dat zou iedereen moeten kunnen begrijpen.

Je kunt je ogen er niet voor sluiten dat er binnen de moslimgemeenschap sprake is van antisemitische opvattingen. Maar jodenhaat is niet iets dat met de islam naar Nederland gekomen is, zoals sommige mensen graag doen voorkomen. De Nationale Holocaust Herdenking is daar een jaarlijkse herinnering aan. Toch lijkt er in Nederland (al jaren) een stuk minder oog te zijn voor de toename van extreemrechts antisemitisme. Misschien is het makkelijker om moslims de schuld te geven?

Nationalistisch antisemitisme

Van Forum voor Democratie weten de meeste mensen inmiddels wel dat die partij een antisemitische inborst heeft. Toch werd dat door veel Nederlanders en de media jarenlang genegeerd terwijl het toch echt al vanaf het begin duidelijk was. Wegkijken zit kennelijk in onze volksaard.

Het antisemitische gehalte van de PVV is voor veel mensen misschien minder zichtbaar. Het verdienmodel van Wilders bestaat namelijk vooral uit moslimhaat en eigen-volk-eerst-retoriek. Eigenlijk zou alleen daarom al een belletje moeten gaan rinkelen, de overeenkomsten met het verleden zijn duidelijk. Maar ook openlijke jodenhaat is de PVV niet vreemd.

Tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam legde de kersverse Kamervoorzitter Martin Bosma een krans namens de Staten-Generaal. Diezelfde Bosma beweert al jaren dat Hitler een linkse socialist was. Hij verspreidde leugens over de joodse filantroop George Soros; deze zou volgens hem op 9-jarige leeftijd enthousiast de nazi’s geholpen hebben. Ook droeg Bosma eerder de Prinsenvlag in de Tweede Kamer, een symbool dat onlosmakelijk met de NSB verbonden is. Laat nog even op je inwerken dat een antisemiet de Staten-Generaal vertegenwoordigde tijdens de nationale herdenking in Amsterdam.

De cartoon van Wilders

Bovenstaande heeft niet tot grote ophef of verontwaardiging geleid. Yesilgöz en Omtzigt heb ik er niet over gehoord. Diezelfde twee partijleiders, die zich in stevige bewoordingen uitlieten over de Hogeschool Utrecht heb ik ook niet gehoord over de antisemitische cartoon die hun formatiegenoot Geert Wilders een dag eerder op X plaatste.

Op die cartoon is Wilders te zien tussen de Argentijnse president Javier Milei, en voormalig president Donald Trump. Die laatste heeft een lange geschiedenis als het gaat om racistische en antisemitische uitspraken.

Met z’n drieën duwen ze tegen een golf gevuld met allerlei antisemitische hondenfluitjes en symbolen. Zo staat de antisemitische complottheorie van het cultuurmarxisme vermeld, en is Klaus Schwab van het World Economic Forum te zien in een bootje met daarop het begrip ‘globalism’. Een begrip dat al decennia door extreemrechtse bewegingen wordt gebruikt als antisemitisch hondenfluitje.

En er is meer. Op de vlag op het bootje is een gele driehoek te zien die associaties oproept met de jodenster en in de golf is een octopus te herkennen. Ook de octopus is een symbool dat vaak gebruikt wordt in antisemitische propaganda. De tekenaar van de cartoon is de Amerikaan Ben Garrison, een omstreden cartoonist die populair is in altrechtse kringen.

Dat het voor veel mensen allemaal nogal cryptisch is wil ik best geloven. Het is niet geloofwaardig dat Wilders niet op de hoogte zou zijn van de antisemitische lading van de termen en symbolen in de cartoon, immers, hij verkeert nogal veel in extreemrechtse kringen. Maar zelfs als je dat toch zou geloven, hij is nu wél op de hoogte, want hij is er inmiddels veelvuldig op gewezen. Toch staat de afbeelding op dit moment nog steeds in zijn timeline op X.

Wegkijken in de formatie

Ook zijn formatievrienden Pieter Omtzigt en Dilan Yesilgöz zijn door X-gebruikers gewezen op de haatzaaiende cartoon. Toch is het van hun kant nog oorverdovend stil over deze tweet op het moment dat ik dit schrijf.

Omtzigt en Yesilgöz wisten niet hoe snel ze moesten reageren op een suggestief artikel van de Telegraaf naar aanleiding van de situatie bij Hogeschool Utrecht. Over de openlijke antisemitische cartoon die Wilders een dag eerder plaatste zwijgen ze in alle toonaarden.

Dilan Yesilgöz maakte extreemrechts salonfähig in Nederland en onderhandelt nu met extreemrechts over een nieuw kabinet. “Wie dat wil nuanceren heeft zelf een geschiedenisles nodig. Wat een gotspe.” schreef ze in haar tweet over Utrecht. Het zou goed zijn als ze dat advies zelf ter harte neemt. Als ze straks een voetnoot in de geschiedenis is heeft ze alle tijd.

“Waar is het moreel kompas op de Hogeschool Utrecht gebleven als je een lezingenreeks over de holocaust schrapt?” stelde Omtzigt. Dat is dus niet alleen onjuist, maar in het geval van Omtzigt ook nog eens heel hypocriet. Wie wel wil formeren met extreemrechts en de antisemitische bagger van zijn tafelgenoot negeert heeft geen enkel recht anderen de maat te nemen over hun morele kompas.