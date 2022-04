Waarom weet een makelaar van alles de prijs, maar van niks de klimaatrisico's? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 230 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Insitute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-foto: Franklin Heijnen / https://flic.kr/p/HAQzeT

Welk gezin wil er nu gezellig wonen in de totaal ondergelopen huizen in dorpen langs de Maas?

De Deltacommissaris luidde recent de noodklok. Het kabinet wil 820.000 nieuwe woningen realiseren in de Randstad, grotendeels onder zeeniveau. Maar de Noordzee kan al in 2100 meer dan anderhalve meter stijgen, ver boven de Deltawerken dus. Dit zal in schokken gebeuren, al de komende jaren, met overstromingen, bodemdaling, storm, hitte.

De klimaatkosten voor huizen worden enorm onderschat. Extreemweer en overstromingen gaan onmiskenbaar nog grotere invloed hebben op onze volkshuisvesting. Alleen al als we slechts drie tienden opwarmen tot 1.5 graden. Ontluisterend is dat de meeste makelaars ontkennen dat klimaatrisico's relevant zijn of terugkomen in woningprijzen. Dit blijkt ook uit een recent artikel uit Vrij Nederland.

Maar nú speelt al mee of een huis klimaatklaar is. Een verstevigde fundering, nieuw dak, beschutte ligging, koelsysteem. Maar ook recente klimaatschade wordt verrekend. Het is hard, maar welk gezin wil er nu gezellig wonen in de totaal ondergelopen huizen in dorpen langs de Maas? Aan de recent doorgebroken dijk in Bunde?

En de effecten van klimaatrisico's op huizenprijzen zullen waarschijnlijk in een stroomversnelling raken.

Ambtenaren op het ministerie van Wonen zijn nú voor het eerst bezig om de stapels klimaatrapporten lezen. Wijzigen ze hun plannen niet, als konijnen in het licht van de koplamp? Of gooien ze alles overhoop? En wordt Apeldoorn het nieuwe Amsterdam?

En op gezag van de ECB zijn alle banken in Europa nu bezig met het doorlichten van hun vastgoed- en hypotheekportfolio's op klimaatrisico's. Zal er een rentekorting komen voor een klimaatklaar huis? Wordt er afgeschreven op hypotheken van huizen langs de Waal? Over onder water staan gesproken.

Banken zullen hun directe en vooral indirecte investeringen in klimaatonvriendelijke sectoren olie, gas, kolen, vlees, moeten afzetten tegen de hypotheekrisico's. Het wordt dan kiezen: ofwel direct en permanent fossielvrij, ofwel zwaai zwaai naar de waarde van hun miljoenen huizen.

Het is de hoogste tijd dat hypotheekadviseurs, bankiers, makelaars hun klanten wijzen op de klimaat risico's van woningen. En de AFM en ACM zouden hierop moeten toezien. Want dit is nu totaal intransparant en onbenoemd. En wordt zelfs ontkend.

Op Funda moet gebruikers kraakhelder verteld worden over de hoogte van een huis boven zeeniveau, overstromingsrisico's, kans op stormschade, bosbranden, verzengende hitte. Een huis met betegelde tuin? Vrijstaand? Niet klimaatklaar.

Nu we weten dat klimaatverandering plaatsvindt, zouden onze acties véél verstrekkender moeten zijn. Met Hugo de Jonge als nieuwe woonminister hebben we ironisch genoeg nuttige ervaring in huis. De samenleving moet óf boven de anderhalve meter, óf onder de anderhalve graden blijven.

Samen krijgen we c̶o̶r̶o̶n̶a̶ klimaat onder controle.