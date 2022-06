Waarom vluchtelingen niet in het eerste veilige EU-land blijven

15 jun. 2022 - 6:52

Een goede twitterthread die door alle xenofoben zou moeten worden gelezen. Irritant is dat te pas en te onpas het ‘witte mannen’ criterium wordt gebruikt. Dit stoot potentiële lezers onnodig af. Vrouwen zijn ook prominent bij extreem rechts, zie Raisa Blommesteijn. Eva Vlaardingerbroek, Sietske Bergsma. Ook spelen in GB Said Javid en Priti Patel een belangrijke rol in het regeringsbeleid.