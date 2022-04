Waarom vlees- en vliegtaksen gevaarlijk zijn

Kees van Bemmelen

"In de jaren vijftig kwam er in gewone arbeidersgezinnen lang niet elke dag vlees op tafel. Daarvoor verdiende vader te weinig centjes." Mijn grootmoeder vertelde weleens over de huisslacht, dat was op het platteland een veel voorkomende manier om aan betaalbaar vlees te komen. Dan hielden ze een varken in een hok in de tuin, voedden het tijdens de zomer en het najaar. Dat was relatief goedkoop omdat zo'n varken zo'n beetje alles eet, ook bijvoorbeeld aardappelschillen. In november (de zgn slachtmaand) maakten ze dan een afspraak met een huisslager, die het varken ter plekke kwam slachten en in stukken snijden. Bij wijze van betaling nam hij een deel van het vlees mee om het verder te verwerken. Alles werd gebruikt, de staart en oren werden in een kuip gezouten voor in de soep, het bloed werd opgevangen voor bloedworst, etc. De dagen vlak na de slacht waren eigenlijk de enige dagen in het jaar waarop er veel vlees werd gegeten. De gezouten en ingemaakte delen, worsten, spek etc. werden dan gedurende de rest van het jaar gegeten. Dat ritueel is in de loop van de jaren '60 verdwenen geloof ik, onder andere vanwege de voedselveiligheid. Qua milieubelasting viel het wel mee denk ik, ondanks de methaan die het varken produceerde. Het overgrote deel van het dieet bestond toch uit plantaardig eten.

