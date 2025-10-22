Waarom The Rights Forum de genocideposter maakte waarover Van der Plas nu zo woest is Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 845 keer bekeken • bewaren

BBB-partijleider Caroline van der Plas heeft aangekondigd aangifte te doen tegen The Rights Forum. De organisatie die opkomt voor de rechten van de Palestijnse bevolking maakte posters met daarop de beeltenissen van onder andere Van der Plas, maar ook Dilan Yesilgöz en Geert Wilders, en daarbij de tekst: 'Zij kozen voor genocide. Wat kies jij?' Lientje weer boos natuurlijk, maar daar heeft The Rights Forum geen boodschap aan.

Feit is namelijk dat sinds de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in januari 2024 landen de plicht hebben om genocide te voorkomen. Feit is ook dat het overgrote deel van de genocide-experts wereldwijd heeft geconcludeerd dat er in Gaza sprake is van een door Israël gepleegde genocide. En feit is dat Van der Plas' BBB, samen met Yesilgöz' VVD, Wilders' PVV en andere (rechtse) partijen ervoor is gekozen om Israël onvoorwaardelijk te steunen en niet in te grijpen terwijl tienduizenden Palestijnen in Gaza werden vermoord.

Over de krokodillentranen van Caroline van der Plas zegt The Rights-forum directeur Gerard Jonkman:

"De poster is naar onze mening scherp en duidelijk. Toen Caroline van der Plas de Klare Taalprijs ontving zei ze: ‘Geen gelul, zeg het zoals het is’. Dat hebben wij met deze poster ook gedaan.

Onze vrijheid van meningsuiting én de verplichtingen onder het Genocideverdrag komen in het geding als we ons ten tijde van een genocide niet meer scherp mogen uitlaten over de positie die politici hierover volgens ons innemen."

Dinsdagavond werd in de talkshow Pauw & De Wit ook gesproken over de poster, met aan tafel de eeuwig verongelijkte Van der Plas, tegenover Sylvana Simons, lid van de Raad van Bestuur van The Rights Forum. Simons zei daarin over de poster: "Hij is wel pittig, maar er staat volgens mij geen onvertogen woord in."