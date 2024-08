Waarom Regenbooggemeenten van nationaal belang zijn Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

Vanaf 30 augustus sluit de gemeente Doetinchem zich aan bij de groeiende lijst van Regenbooggemeenten in Nederland. Dit besluit is geen symbolische daad, maar een krachtige boodschap van acceptatie en solidariteit. In een tijd waarin de rechten van minderheden steeds vaker onder druk staan, is de keuze van Doetinchem om Regenbooggemeente te worden van groot belang, niet alleen lokaal, maar ook nationaal.

Regenbooggemeenten zijn gemeenten die zich actief inzetten voor de emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse (lhbti+) inwoners. Helaas is de noodzaak van dergelijke initiatieven nog steeds groot. In veel delen van Nederland, zowel in stedelijke als in landelijke gebieden, voelen lhbti+ personen zich niet altijd veilig of geaccepteerd. Discriminatie, geweld en het verspreiden van desinformatie blijven wijdverspreid, vaak met schadelijke gevolgen voor de betrokkenen.

Het besluit van Doetinchem om een Regenbooggemeente te worden, getuigt van een duidelijke visie: een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, zichzelf kan zijn. Het vereist een brede en structurele aanpak, waarbij beleid, educatie en ondersteuning centraal staan. Denk aan het creëren van veilige ontmoetingsplekken, het ondersteunen van initiatieven die de zichtbaarheid van de lhbti+ gemeenschap bevorderen, en het implementeren van educatieve programma’s die tolerantie en acceptatie stimuleren.

De keuze van Doetinchem roept echter ook een bredere vraag op: waarom zien we, ondanks jaren van strijd en vooruitgang, nog steeds een stagnatie in de acceptatie van lhbti+ mensen? De laatste jaren is er zelfs sprake van een terugslag. De harde toon op sociale media, de verspreiding van misinformatie, en in sommige gevallen ook de politieke onwil om krachtig op te treden tegen discriminatie dragen bij aan een klimaat waarin velen zich onveilig voelen.

Juist daarom is de rol van Regenbooggemeenten van nationaal belang. Zij kunnen fungeren als lichtbakens in een soms donker wordende wereld. De keuze om actief bij te dragen aan de veiligheid en het welzijn van lhbti+ inwoners, zoals Doetinchem dat nu doet, moet door heel Nederland worden opgepakt. De impact van een Regenbooggemeente beperkt zich immers niet tot de gemeentegrenzen. Het is een krachtig signaal aan de rest van de regio en het land dat iedereen, ongeacht wie je bent of van wie je houdt, recht heeft op een veilige en gelijke plek in de samenleving.

Deze beweging moet verder reiken dan de grote steden, waar al veel aandacht is voor lhbti+ acceptatie. Ook in kleinere steden en plattelandsgebieden, waar zichtbaarheid en acceptatie vaak lager zijn, zijn zulke initiatieven broodnodig. Het voortouw dat Doetinchem neemt, is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten. Het is tijd dat zij volgen en gezamenlijk een netwerk van Regenbooggemeenten vormen dat de hele natie omspant.

Voor organisaties zoals COC Midden-Gelderland, die zich inzetten voor de belangen van de lhbti+ gemeenschap, is dit besluit een belangrijke stap. Maar het is slechts het begin. Met gemeenten kunnen we bouwen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen vrij kan zijn, zonder angst voor discriminatie of geweld. Dit vereist moed, vastberadenheid, maar bovenal: samenwerking.

Ik hoop vurig dat andere gemeenten geïnspireerd raken door Doetinchem en ook de stap durven te zetten om Regenbooggemeente te worden. Dat heel Nederland een plek wordt waar iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit, zich welkom voelt. Discriminatie stopt niet bij gemeentegrenzen; onze inspanningen om dit tegen te gaan, mogen dat evenmin doen.