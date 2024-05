Waarom protesteren tegen de aanwezigheid van Martin Bosma bij de Nationale Dodenherdenking legitiem is Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 782 keer bekeken • bewaren

Voor wie niet behoorlijk diep in de materie zit is het lastig oordelen: is die Martin Bosma nou echt een antisemiet of stellen die rare woke activisten zich aan als ze bezwaar maken tegen zijn aanwezigheid bij de nationale dodenherdenking op 4 mei? Wie op internet gaat zoeken vindt nergens uitspraken van Bosma waarin hij letterlijk zegt de Joden te haten. Wel valt her en der te lezen dat hij stelt dat Adolf Hitler een socialist (en dus links) was en dat kán voor de leek plausibel lijken, want zijn partij was de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) en dat klinkt (nogmaals, voor de leek) een beetje Partij van de Arbeid-achtig.

De werkelijkheid is dat het eerder het omgekeerde is. In Mein Kampf (ik ben het aan het lezen en dat zou iedereen moeten doen om beter te snappen waar we ook vandaag op moeten letten) beschrijft Adolf Hitler uitgebreid hoe erg hij het socialisme en het Marxisme haat. Ook beschrijft hij hoe hij Joden gelijkstelt aan socialisten, sociaaldemocraten en marxisten. Dit, onder andere, omdat, volgens Hitler, alleen de Joden profiteren van het socialisme.

Het Marxisme was volgens Hitler dan ook een Joods complot en hij beklaagt zich over de invloed van de Joden in de pers, de politiek, het theater en in de kunstwereld. dit alles mogelijk gemaakt door de socialistische beweging. - vandaag noemen we deze gedachtegang cultuurmarxisme.

Hieronder een fragment uit Mein Kampf (uit de meest recente vertaling uitgegeven door Prometheus, pag 85, 86):

Alright, en wat is dan nu (onder andere) het probleem van de uitspraken van Martin Bosma?

Ik zou zeggen dat dat om te beginnen (!) twee dingen zijn en daarvoor gebruik ik de woorden van Bosma zelf – ik las zijn boek 'De schijn-élite van de valse munters'.

1

Martin Bosma trekt de begrippen (nog verder dan Hitler deed) naar elkaar toe en hij stelt dat het marxisme gelijk staat aan het socialisme en de sociaaldemocratie:

sociaaldemocratie staat gelijk aan het nationaalsocialisme (de partij van Hitler)

socialisme staat gelijk aan sociaaldemocratie (hij noemt de PvdA)

het nationaalsocialisme is vervolgens vergelijkbaar met de Islam en 'het fascisme is het nieuwe Mohammedanisme' (voor het laatste ge (of mis-)bruikt Bosma citaten van Jaques de Kadt).

Martin Bosma maakt dus feitelijk alles en iedereen aan de linkerkant van het spectrum verdacht, trekt de partij van Hitler én zijn tegenstanders gelijk aan elkaar, en gebruikt zijn 'analyse' vervolgens om moslimhaat te legitimeren.

2

Martin Bosma heeft het al jaren over (het complot van) het cultuurmarxisme (of cultureel marxisme). Bovenstaande groepen waarvan Martin Bosma dus stelt dat ze in elkaars verlengde liggen infiltreren (met hun lange armen cq tentakels) via de politiek, de kunsten, het onderwijs en de wetenschap in alle instituten met als doel (onder andere) het multiculturalisme en de massa-immigratie.

Volgens het cultuurmarxistisch complot is het zo de bedoeling chaos te creëren onder het volk ten gunste van deze linkse elite die dan nog machtiger wordt. Als voorbeeld van vooraanstaand persoon binnen deze elite verwijst Bosma regelmatig naar de Joodse zakenman George Soros die met zijn investeringen in het linkse complot, middels het WEF grote invloed heeft.

Dit alles is zeer vergelijkbaar met de redeneringen van Adolf Hitler in Mein Kampf.

Maar, om het even rond te breien nu ik toch aan het lezen ben geslagen:

In zijn boek 'De gideonsbende' maakt ook Thierry Baudet vergelijkbare sprongen, stelt dezelfde begrippen gelijk aan elkaar en verwijst ook hij met grote regelmaat naar het complot van cultuurmarxisme.

Dit is belangrijk om te melden want vaak hoor je mensen zeggen dat de PVV 'nog wel meevalt' als je de achtergrond en gedachtegang binnen de partij vergelijkt met die van het Forum voor Democratie. En dat is een onterechte aanname. Wie de boeken en de woorden naast elkaar legt, die kan niet anders dan constateren dat de verschillen minimaal zijn.

Dus tja, hebben mensen een punt als ze bezwaar maken tegen de aanwezigheid van Martin Bosma bij een herdenking op 4 mei? Dat lijkt me wel.