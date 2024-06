Waarom plaatste Hamas die vier gijzelaars in een dichtbevolkt gebied?

De schattingen van het aantal slachtoffers bij de Israëlische bevrijdingsactie die vier gijzelaars veilig thuisbracht, lopen uiteen van enkele tientallen tot vierhonderd. President Abbas van de Palestijnse Autoriteit vindt dit optreden ernstig genoeg voor een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Verschillende landen hebben het gebeuren scherp veroordeeld. De woede onder de pro-Palestina-activisten is algemeen. Opnieuw staat Israël te kijk als een land dat onschuldige burgers en dan met name vrouwen en kinderen vermoordt.

Dat is niet het héle verhaal. Er is een tweede verantwoordelijke voor het bloedbad rond de gijzelaars: Hamas. Hoe halen de militaire leiders van deze organisatie het in hun hersens gijzelaars op te bergen in een gebied vol burgers, terwijl ze weten dat de Israel Defense Forces alles op alles zullen zetten om ze daar heelhuids weg te halen. Wat de gevolgen voor de omgeving ook mogen zijn. Dat weten ze. Hun hele internationale propaganda is erop gericht duidelijk te maken hoe nietsontziend de soldaten van het zogenaamde zionistische en koloniale leger zijn. Toch deden deze dappere strijders opnieuw niets om de eigen bevolking – want zo beschouwen zij de Palestijnse inwoners van Gaza – op enigerlei wijze te beschermen tegen wat komen moest als de Israeli eenmaal hun gijzelaars hadden gelokaliseerd.