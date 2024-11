Waarom moslims geen antisemieten zijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 187 keer bekeken • bewaren

George Arakel Expert op het gebied van etnische diversiteit en beeldvorming

Sinds de gebeurtenissen van donderdag 7 november, tussen Maccabi Telaviv hooligens en pro Palestina fanaten, wordt er door de media, en politiek, alleen maar geschreeuwd dat er antisemitisme is door moslims in Nederland. Hier zijn twee argumenten waarom dat onzin is.

De media en politici waren er als de kippen bij. De media, zelf niet aanwezig die avond en nacht, verspreidden eerst heel snel de helft van de waarheid en portretteerden moslims binnen 24 uur als antisemieten die op jodenjacht zouden zijn. Niet veel later doken allerlei politici er bovenop, gooiden olie op het gelogen vuur en begonnen toen hun vuurdans. Er is echter helemaal geen sprake van antisemitisme en ik vind het vreemd, ook pijnlijk, dat niemand het daarover heeft. Dus laten we het er even over hebben.

En voordat er allerlei mensen van alles gaan lopen schreeuwen en haatcomments gaan schrijven: ik ben géén moslim nóch een jodenhater. Ik ben christen en hartstikke oké met de joden om mij heen.

Semieten

Allereerst, een geregeld gebruikte argument: degenen die worden uitgemaakt voor antisemieten zijn zelf semieten. Even los van het feit dat tegenwoordig de term antisemieten in Europa alleen op joden wordt toegepast. Het is geen Europees woord, dus Europa bepaalt niet wat het woord betekent en voor wie het toepasbaar is. Feitelijk zijn de moslims die voor anti-semieten worden uitgemaakt, zelf semieten. Punt. Dus kan antisemitisme niet door hen bedacht zijn want dan zouden ze zichzelf haten, volgens het officiële woord.

En dat is niet eens het sterkste bewijs. Het sterkste bewijs komt voort uit onderzoeken naar wat de Europese versie van antisemitisme nou eigenlijk inhoudt, aangezien het inmiddels als wapen tegen moslims wordt ingezet. Wat is het? Wanneer ben je een antisemiet en komt het overeen met de moslims die nu zo tegen Israël zijn? Lees even mee.

Wat is antisemitisme?

“Kort gezegd: Jodenhaat. Haat naar Joden om wie ze zijn”, zegt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner, en dat lees je hier terug

Dat is bijvoorbeeld wat Duitsland en Nederland in WO2 deden; Joden haten omdat ze Joden zijn. Er was verder geen andere aanleiding voor de haat jegens Joden en het vervolgen van hen. Puur racisme was het, zoals we dat nu ook kennen in Nederland jegens andere etnische groepen.

Bij de moslims van nu ligt het anders. Zij haten Joden niet louter omdat ze Joden zijn. Integendeel. Ze haten Joden niet, ze hebben veel woede jegens Israël. Het is boosheid vanwege de genocide die de staat Israël momenteel in Gaza aan het plegen is. Het is woede over de daden van Israël en haat om WAT de Israëliërs aan het doen zijn, niet om WIE ze zijn.