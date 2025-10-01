BNNVARA Logo
Waarom mocht Davey uit First Dates aanschuiven bij RTL Tonight?

Kijk Nou
Vandaag
leestijd 1 minuten
467 keer bekeken
“Heel Nederland viel vorige week over Davey uit First Dates, de Action-versie van Andrew Tate, die conservatieve man/vrouw-verhoudingen zag als een versiertruc”, vertelt Druktemaker Lisa Loeb bij De Nieuws BV. “Gelukkig fileerde zijn date Alanah zijn praatjes vakkundig. Maar wie mocht er afgelopen zondag bij RTL Tonight aanschuiven? Niet zij, maar hij.”

