Waarom leugens over de Wajong zo schadelijk zijn

24 jan. 2024 - 17:36

"een weldenkend persoon." Sorry auteur, maar we hebben het hier over Emile Ratelband. Dat is zo'n beetje de grootste dorpsgek die er in dit land rondloopt. Deze mijnheer is 30 jaar geleden ooit bekend geworden door het modelleren van 'Goeroe' Tony robins met over kooltjes lopen in de Surprise show, en is sindsdien verslaafd aan aandacht: het kan hem niet controversieel genoeg zijn. Zo noemde hij eerder homoseksualiteit 'een ziekte', en meer van dat soort gekkigheid. Als je een keer niets te doen hebt en eens écht wilt lachen, kan ik je het boek: 'ik, Ratelband' aanraden van Henk Verharen. Een heerlijk weg-lezend boek, waarin het slapstick-leven van de man uitmuntend wordt beschreven. Schrijver Verharen heeft hiertoe een jaar of 2 met Ratelband meegereisd als zijn autobiograaf, op de bijrijdersstoel van diens Bentley: https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.338209921.html/ik--ratelband/ Tot slot begrijp ik je heel goed: mensen die een podium krijgen voor dit soort leugens, zijn schadelijk. Goed dat je van je laat horen, en respect dat je het echte perspectief nog eens onder de aandacht brengt.

