‘Waarom kreeg ik in één jaar tijd zóveel medische ellende?’

“Ik heb een turbulent medisch halfjaar achter de rug”, vertelt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “In februari moest ik onder het mes voor een goedaardig gezwel in mijn oor, in mei volgde de diagnose borstkanker.”

“Er is één verklaring die ik niet kan negeren, als ik tenminste geloof dat het universum me iets probeert te vertellen. Al mijn medische ellende zat namelijk aan de rechterkant van mijn lichaam.”

