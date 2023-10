Waarom kennen wij Palestijnse slachtoffers niet bij naam?

20 okt. 2023 - 11:27

Goed punt, deze slachtoffers moeten een naam krijgen. Helaas voel ik mij ook steeds meer troosteloos over dat we dichterbij huis in Nederland onze Joodse Nederlanders die hun identiteit moeten verschuilen omdat ze anders bedreigd, uitgescholden en bespuugd worden, geen naam kunnen geven omdat dit hun veiligheid in gevaar brengt. Ja er is iets verschikkelijks gaande in Gaza en Israel, maar laten we ons eigen land niet vergeten waar een drama zich aan het voltrekken is waarvan we na 1945 nooit hebben gedacht dat dit hier meer voor zou komen..... en toch is het waar, Joden die niet langer veilig zijn op straat, op school of waar dan ook. Ze moeten zich verschuilen, hoe verschikkelijk is dat. We moeten ons met z'n allen kapot schamen dat dit gaande is, "wij" (de niet Joodse Nederlanders) zijn hiervoor verantwoordelijk, "wij" laten dit gebeuren. In de jaren 30 en 40-45 is er door de meeste Nederlanders weggekeken en we doen het gewoon weer.