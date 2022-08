'Waarom is er gras in Ter Apel? Zo nodig je mensen uit om te gaan liggen' Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Pieter Derks is terug voor zijn column bij De Nieuws BV en merkt direct op dat het hele land direct in de soep loopt zodra hij even weg is. De treinen rijden niet meer, de inflatie is tot een recordhoogte gestegen en minister Hoekstra legde een bommetje onder het stikstofbesluit. In Ter Apel gaat ook veel mis, maar om dat ook eens van de zonnige kant te bekijken: er is inmiddels wel besloten om voortaan de toiletten schoon te maken. Chapeau.

Dat het in Ter Apel zo’n ongelooflijke, mensonterende puinhoop is, is overigens geen toeval. Dat is namelijk gewoon beleid, zo merkt Derks op. Van de lange wachttijden, tot de gezondheidscrisis waarvoor Artsen Zonder Grenzen inmiddels is neergestreken, tot het feit dat er maar één aanmeldpunt is voor asielzoekers dat ook nog eens in een moeilijk bereikbare uithoek staat: het is allemaal precies zo bedoeld. Als ontmoediging, hoewel dat allemaal minder goed uitpakt dan het kabinet lijkt te hopen.