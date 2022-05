Waarom is een militieleider te gast bij een conferentie over vrede en gerechtigheid? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 418 keer bekeken • bewaren

Ahmed Abushaam oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Afgelopen week organiseerde The Amsterdam Dialogue haar jaarlijkse conferentie over Peace and Justice. Dit jaar ging het over onderwerpen als de Hoorn van Afrika, het ICC, Sri Lanka en Oekraïne. Bij het zien van de lijst met genodigde gasten, viel mij op dat een van deze gasten, Minni Minnawi, leider is van een rebellengroep (Sudan Liberation Movement) die actief is geweest in de oorlog in Libië. Dit staat vermeld in het VN-rapport.

Misschien hebben de organisatoren van de conferentie geen onderzoek gedaan naar het verleden van hun gast.

Hierbij paar historische feiten. In 2006 heeft Minni Minnawi een vredesakkoord getekend met Omar Al-Bashir en werd hij benoemd als assistent van Omar Al-Bashir. In hetzelfde jaar heeft de regering van Omar AlBashir genocide gepleegd in Korma. Tachtig mensen zijn daar om het leven gebracht. Minni Minnawi heeft de VN-resolutie inzake de genocide in Darfur 1706 gesteund, maar bleef de assistent van Omar Al-Bashir tot 2010. In 2010 nam Minni Minawi afstand van de regering van Al-Bashir en hij heeft zich met zijn groep aangesloten bij het Sudanese Revolution Front (SRF).

Dat hij in 2006 de VN-resolutie 1706 gesteund heeft, neemt niet weg dat hij indertijd zelf onderdeel was van de regering die beschuldigd is van genocide. Dat hij de VN-resolutie gesteund heeft, neemt niet weg dat zijn eigen militie (Sudan Liberation Movement) in 2011 als huurlingengroep in Libië heeft gevochten. Dat hij de VN-resolutie gesteund heeft neemt niet weg dat, sinds hij de gouverneur van Darfur is geworden, door de spanning tussen verschillende groeperingen in zijn gebied in januari en april 2021 meer dan 287 mensen om het leven zijn gekomen. Dat hij de VN-resolutie gesteund heeft, neemt niet weg dat mensen in Darfur vandaag de dag uit hun dorpen worden gezet en in vluchtelingenkampen leven, alleen omdat de coupplegers, waar hij een onderdeel van is, goudzucht hebben. Dat hij de VN-resolutie gesteund heeft, neemt niet weg dat hij nu een onderdeel is van coupplegers die sinds 25 oktober 2021 meer dan 97 mensen geliquideerd hebben en honderden gevangenen hebben genomen.