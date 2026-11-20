Waarom ik heel blij ben dat ik geen rijbewijs heb Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 329 keer bekeken • Bewaren

Vrijdagochtend vlak na negen uur deed zich op het kruispunt van het Weena en de Conradstraat in de Nederlandse stad Rotterdam het volgende incident voor: toen het stoplicht op groen sprong, trok een automobilist naar de zin van een achterligger niet snel genoeg op. Die claxonneerde. De automobilist zette onmiddellijk zijn motor af, stapte uit en ging verhaal halen. De man achter hem hield zijn raampje dicht en ging door met toeteren. Achter hem groeide een file. Al gauw werd de buurt opgeschrikt door talrijke claxons. Als er boa´s in de buurt waren geweest, had de gemeente goud kunnen verdienen. De voorste automobilist liet zich hierdoor niet afschrikken. Hij maakte zijn reeks verwensingen af en stapte toen pas in zijn eigen wagen om weg te rijden en het kruispunt vrij te geven.

Ik was blij dat ik geen rijbewijs had want dit optreden vervulde mij met diepe bewondering. Ik had precies hetzelfde gedaan en misschien nog de ruitenwissers van de achterligger meegenomen als hij was blijven toeteren. Mensen zeggen wel eens dat ik verstrooid ben en te vaak in gedachten verzonken maar dat is blijkbaar niet de enige reden waarom ik beter niet achter het stuur van een auto kan plaatsnemen.

Dat ik mij nooit bij een rijschool meldde komt door de socioloog Henk Bakker, rond 1970 hoofdredacteur van het Amsterdamse universiteitsweekblad Folia Civitatis waar ik een studentenbaantje had. Hij maakte zich grote zorgen over de groei van het wagenpark. "Han", zei Henk, "Er zijn nu meer dan een miljoen auto's in Nederland. De files zullen alleen maar toenemen en bredere snelwegen zijn geen oplossing, Daardoor worden de knelpunten alleen maar verplaatst. Bovendien is een auto duur. Hij kost honderden guldens per maand en meestal staat hij stil. Als je echt een auto nodig hebt, kun je beter een taxi nemen. De toekomst is aan het openbaar vervoer."

Het grote gelijk van Henk wordt dagelijks bewezen nu de radio alleen de opvallendste filemeldingen nog doorgeeft en voor het overige de totale lengte meldt, steevast in de honderden kilometers. Daarom dus haalde ik nooit een rijbewijs. Mijn zoon en zijn vrouw hebben ook nooit naar een eigen wagen getaald, ook al kunnen zij die makkelijk betalen. Dat komt niet door de wijze lessen van vader. Velen in zijn generatie beschouwen de auto niet als een statussymbool of een bewijs van vrijheid maar als een gebruiksvoorwerp dat je alleen maar nodig hebt als je woont op een plek met weinig openbaar vervoer.

Henk nam destijds dus taxi's en hij koesterde geen ethische bezwaren tegen meeliften met autobezitters als dat zo uitkwam. Ook dit nam ik van hem over. Het is opvallend hoe druk het op de snelwegen is geworden, ook laat in de avond en hoe nerveus alsmede opgefokt het rijgedrag is van veel automobilisten.

Het is inmiddels kwart voor tien en ik tik dit stuk in een Sprinter, die me via Gouda en Woerden naar het Amsterdamse station Holendrecht brengt. Nuttig bestede tijd. Toch goed dat ik nog een nieuwe batterij wist te vinden voor deze oude Probook die ik met Linux Mint en Libre Office een tweede leven heb geschonken. Mint is Frans en Libre Office Duits. Ik heb me dus aan de Amerikaanse dominantie onttrokken, althans voor een deel. Bestaat er eigenlijk een goed Europees alternatief voor Chrome?

De sprinter is oud en het leer van de bekleding is beschadigd. Wifi zit er niet in ondanks dat het 2026 is en niet 1926. Tussen Woerden en Breukelen schommelt de trein enorm. Op Rotterdam Centraal zag ik dat er weer gelazer was op het HSL-spoor. Op deze manier is de toekomst natuurlijk niet aan het openbaar vervoer, zoals Henk Bakker hoopte.. Netcongestie, versleten riolen, verkruimelende bruggen en het echt eeuwige verkeersinfarct als het aantal auto's straks de tien miljoen aantikt.

Hoe vind je zélf dat het gaat?

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Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en dat rond het UWV evenmin, net als de affaire van het Groninger aardgas.

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