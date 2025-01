Waarom het Amerikaanse verzet praat over 'schattige winterlaarzen'

Op TikTok en andere sociale media gaat de hashtag #cutewinterboots viraal. Maar met de clips is iets bijzonders aan de hand. Terwijl op de bekende babbeltoon gesproken wordt over over cute winter boots verschijnen er allemaal andere dingen in beeld, bijvoorbeeld boeken die uitleg geven over de gevaren van extreemrechts of waarschuwingen voor razzia’s van ICE (Immigration and Customs Enforcement) de Amerikaanse immigratiedienst. De term boots staat voor verzet.