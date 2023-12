Waarom Hamas de gevaarlijkste vijand van het Palestijnse volk blijft

Dat een pogrom tegen de burgerbevolking loont. Het geboorteuur van het nieuwe Palestina werd immers gekenmerkt door moorden, verkrachtingen, verbrandingen en ontvoeringen van volstrekt onschuldige mensen. Dat was de lont in het kruitvat dat uiteindelijk Israël vernietigde. Overal ter wereld zullen ontevreden groeperingen denken: dit kunnen wij ook. Dit is een legitieme manier van strijden. En je krijgt er – zo leert het Palestijnse voorbeeld – ook nog de publieke opinie mee op je hand als de vijand maar hard genoeg terugslaat. Kijk naar de grote vergevingsgezindheid van de pro-Palestinademonstranten overal ter wereld. Voor de vorm veroordelen zij Hamas maar in de praktijk zwijgen zij erover. Zo kunnen wij ook winnen. We beginnen met een bloedbad: we pakken een dorp. We steken een school in brand. We blazen een trein op. We doen op grotere schaal wat terroristen al jaren in het klein doen, bijvoorbeeld door zich in een metrostation op te blazen.