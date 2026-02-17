Waarom GroenLinks-PvdA lokaal het verschil maakt Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 544 keer bekeken • Bewaren

Wilco Bos Gemeenteraadslid en fractievoorzitter van PvdA Harderwijk Persoon volgen

Voor een sociale samenleving is de politieke wil nodig om mensen en voorzieningen voorop te zetten.

Nederland staat op een kruispunt. Landelijk zien we een steeds rechtser politiek klimaat waarin solidariteit onder druk staat, de kloof tussen arm en rijk groeit en grote problemen worden vooruitgeschoven of versimpeld tot slogans. Juist in die context worden gemeenteraadsverkiezingen cruciaal. Want waar Den Haag polariseert, kan de gemeente verbinden. En precies daar is een sterk GroenLinks-PvdA onmisbaar.

In de gemeente wordt politiek voelbaar in het dagelijks leven. Daar kun je wonen in je eigen stad, dorp of buurtschap. Daar kunnen je naasten en jij rekenen op goede zorg en ondersteuning als het tegenzit. En daar kunnen je kinderen veilig buitenspelen in een groene wijk. Gemeenten moeten echter steeds meer doen met minder geld. De landelijke overheid heeft gemeenten opgezadeld met grote verantwoordelijkheden, terwijl de financiering vanuit de rijksbijdrage achterblijft. In een rechts klimaat leidt dat algauw tot bezuinigen op sociale voorzieningen en de zorg en de rekening doorschuiven naar mensen die het al moeilijk hebben. Maar, dat is geen noodzaak, dat is een politieke keuze. Lokaal kan en moet het anders.

GroenLinks-PvdA kiest nadrukkelijk voor sterke sociale voorzieningen. We kiezen voor buurthuizen die open blijven, voor goede jeugdzorg, voor ondersteuning van ouderen en mensen met een beperking. Dat zijn geen kostenposten, het zijn investeringen voor de toekomst, in een samenleving waarin niemand wordt afgeschreven. Juist lokaal kun je voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen. In Aalten heeft wethouder Joop Wikkerink ervaringsdeskundigen aan de basis van armoedebeleid gezet. Daar wordt extra geïnvesteerd in “oudkomers” die onvoldoende ingeburgerd zijn. En worden Oekraïners via een intensieve aanpak succesvol bemiddeld naar werk. Ook in andere gemeenten zorgt GroenLinks-PvdA voor sterke sociale voorzieningen, zoals het Maatschappelijk Meedoen Budget in Wageningen en het project Stevig Ouderschap in Tiel.

Voor een sociale samenleving is de politieke wil nodig om mensen en voorzieningen voorop te zetten. En als het moet, verzet je je tegen marktwerking. Een mooi voorbeeld kwam uit Lochem en Berkelland. Buslijn 56, een belangrijke verbinding door de Achterhoek, dwars door de twee gemeenten, was niet rendabel genoeg en dreigde opgeheven te worden. De lokale afdelingen van GroenLinks-PvdA zagen dat dit heel nadelig zou uitpakken voor scholieren, studenten, forenzen en autoloze inwoners en werkten samen met de fracties in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer succesvol aan het behoud van deze cruciale openbaarvervoerverbinding dwars door de regio.

De Lochemse lijsttrekker Martine Willems-Beijers stelt: “Hier zie je de echte macht van een lokale afdeling van een landelijke partij. Wij zijn altijd in gesprek met de inwoners, weten wat hier speelt en vangen signalen op van wat er mis dreigt te gaan. Zodra we meer slagkracht nodig hebben, zoeken we collega’s uit de provincie en de Tweede Kamer op.” Betsy Wormgoor, lijsttrekker in Berkelland, vult aan: “Samen met Jan Daenen (Statenfractie) en Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid, portefeuillehouder openbaar vervoer) voerden we actie voor de instandhouding van het ov, om onze kernen bereikbaar te houden. En met resultaat, want de buslijn kwam weer terug.”

Starters die geen huis kunnen vinden, gezinnen die vastzitten in te kleine woningen, ouderen die noodgedwongen blijven zitten: de wooncrisis is zonder twijfel het meest voelbare probleem van deze tijd. Met een sterke GroenLinks-PvdA-fractie in de raad kan een gemeentebestuur kiezen voor betaalbare huur- en koopwoningen, voor volkshuisvesting in plaats van speculatie, en voor wijken waar mensen echt kunnen wortelen. In Harderwijk laat lijsttrekker Wilco Bos zien dat de aanpak van huisjesmelkers niet zomaar een slogan is, maar een belofte: “Deze criminele huisjesmelker had de oude bibliotheek gekocht van de gemeente, met voorwaarden over huurprijzen. Niet alleen vraagt hij veel te veel huur, maar hij intimideert ook huurders en komt andere afspraken niet na. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat deze man voor de rechter is gesleept.”

In Zutphen verstrekte wethouder Jasper Bloem onlangs de 50ste starterslening. Deze regeling ondersteunt inwoners die geen betaalbaar huur- of koophuis kunnen vinden, maar een te hoog inkomen hebben voor sociale huur. De Zutphense lijsttrekker Max van Tongeren benadrukt het belang van de regeling: ”Hiermee geven we inwoners een steuntje in de rug, waar ze anders tussen wal en schip zouden vallen op de woningmarkt. Iedere inwoner verdient namelijk een huis en daarmee een thuis.”

En dan is er de leefomgeving. Klimaatverandering is geen abstract toekomstprobleem, maar raakt nu onze straten, onze gezondheid en onze portemonnee. Meer groen in de wijk, schone lucht, ruimte voor fietsers en voetgangers: zulke keuzes maak je lokaal. GroenLinks-PvdA laat zien dat een groene gemeente ook een gezondere en eerlijkere gemeente is. Dat geldt voor wijkbewoners, maar ook voor boeren en ondernemers. Wij zien toekomst in een dier- en landschapsvriendelijke vorm van landbouw met een financieel gezonde en rendabele bedrijfsvoering. Het is aan ons als groen-rode beweging om boeren perspectief te bieden. Als we samen optrekken, kunnen we een krachtige, ecologische en economisch duurzame landbouw neerzetten voor de toekomst. En ook gezamenlijk optrekken tegen zaken die onze leefomgeving raken, zoals de opening van Lelystad Airport.

In een tijd waarin landelijke politiek keer op keer vastloopt, kunnen gemeenten laten zien dat vooruitgang wél mogelijk is. Met idealen die niet blijven steken in woorden, maar worden omgezet in concrete verbeteringen. Daarom is een sterk GroenLinks-PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen geen luxe, maar een noodzaak. Alles voor een sociale, betaalbare en groene toekomst, gewoon bij jou om de hoek: samen vooruit!