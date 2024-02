Waarom Geert Wilders afhankelijk is van PvdA'ers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole luisterden in de Tweede Kamer naar de eerste sprekers in het debat over de vastgelopen formatie. Geert Wilders stelde voor Telegraaf-columnist Ronald Plasterk te vervangen door Kim Putters, oud-senator en tot voor kort directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van Jole merkt op dat het op het eerste gezicht een verrassende keuze is. Weer een PvdA’er immers. “Maar dat is eigenlijk wel logisch. Een VVD’er is immers geen optie omdat Yesilgöz nog geen keuze heeft gemaakt en een CDA’er kan niet vanwege Omtzigt. Zelf heeft Wilders geen mensen. Dan blijft over D66 en PvdA als je ervaren bestuurders zoekt. De eerste zal Wilders zichzelf niet willen aan doen.”

Kee constateert dat Wilders in gevecht is met zichzelf. “Hij zegt dat het onmogelijk is inzage te geven in de stukken van de formatie. Terwijl hij in 2021 nog op hoogte toon eiste dat alle stukken van de formatie gepubliceerd zouden worden. Daar had de kiezer recht op, zei hij toen.

Van Jole merkt op dat Wilders nu een soort Dr Jekyll en Mr Hyde is, naar de roman over een keurige arts die ‘s nachts in een moordenaar verandert. “Dat zie je ook tijdens het debat. Hij probeert zich in te houden maar dat lukt niet altijd.”

Terwijl de twee bij De Nieuws BV spreken verklaart Yesilgöz in de Kamer dat ze bereid is deel te nemen aan een extraparlementair kabinet. Van Jole: “Dat is dus precies wat Omtzigt wil. Die bepaalt nu de formatie.”