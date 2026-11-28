Waarom extreemrechtse geweldsverheerlijking jongeren juist nu weet te raken Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 185 keer bekeken • Bewaren

Shervin Nekuee Socioloog, publicist, programmamaker Persoon volgen

Screenshot: Zembla (BNNVARA)

De beelden die Zembla onlangs toonde - jonge mannen in geïmproviseerde vechtkooien, omringd door nazisymboliek, krijgsgebrul en lijnen richting Forum voor Democratie - riepen terecht afschuw op. Toch schiet het publieke debat direct in een vertrouwde kramp: enerzijds strafrechtelijke verontwaardiging, anderzijds het wegzetten van de deelnemers als verdwaalde randfiguren. Zo maken we van een teken des tijds een geïsoleerd incident.

Wie wil begrijpen waarom juist nu groepen jonge mannen vallen voor dit soort rauwe, extreemrechtse subculturen, kan niet volstaan met de gebruikelijke links-rechtse reflexen. Pas wanneer we van de morele preekstoel afstappen en doorgraven naar wat dit symptoom verraadt, stuiten we op een dubbel vacuüm in onze samenleving: een betekenisgat in onze democratische polis, en een ritueel gat in de manier waarop wij jongeren begeleiden naar volwassenheid.

Om die aantrekkingskracht te duiden, loont het te rade te gaan bij een gezelschap twintigste-eeuwse denkers - een soort Dead Poets Society van de menswetenschappen: sociologen en psychologen als Zygmunt Bauman, Robert Merton en James Hillman, naast de sociaal bewogen Amerikaanse dichter en schrijver Robert Bly. Allen zijn overleden, allen getekend door het tijdperk van de wereldoorlogen. Juist omdat zij wisten hoe broos beschaving is wanneer mensen ontworteld raken, keken zij (zonder reactionaire nostalgie, maar vanuit zuivere realisme) naar de schaduwzijde van de doordenderende moderniteit. Zij zagen scherp dat hyperindividualisme, meritocratie en globalisering niet alleen vrijheid brengen, maar ook bestaansonzekerheid en een diepe honger naar verbondenheid en identiteit.

Wat in de jaren negentig nog klonk als een academische waarschuwing, gaat vandaag als een elektroshock door westerse samenlevingen. Digitalisering, een permanente crisismodus en een wankel toekomstperspectief vormen de lucht die jongeren inademen. Zij voelen haarfijn aan dat de oude ordeningen van hun ouders tekortschieten om de wereld van morgen te dragen, en zoeken naar woorden, daden en praktijken die hun zowel een verhaal als een stevig anker bieden.

Juist op dat punt laat de gevestigde orde het afweten. Het politieke midden mist een bezielend verhaal over het land van morgen en spreekt nog te vaak de bloedeloze managerstaal van rendement, beheersing en procedures - een taal die wellicht werkte in de optimistische jaren negentig, maar vandaag niemand een wenkend perspectief of gedeeld wij-gevoel schenkt. Tegelijkertijd heeft een hyperindividualistische consumptiecultuur onze vormende instituties uitgehold. De oude aandacht voor Bildung - karaktervorming, morele oefening en een begeleide overgang naar volwassenheid - werd als te paternalistisch terzijde geschoven. Jongeren moesten het zelf maar uitzoeken.

Precies voor die ontwrichting waarschuwden deze denkers. Wanneer een cultuur jongeren geen ruimte biedt om hun plek te vinden, en maatschappelijke houvast verstopt raakt, ontstaat structurele vervreemding die uitmondt in rebellie: het afwijzen van de bestaande orde ten gunste van een harde tegencultuur. Bovendien verdwijnen oeroude menselijke verlangens naar beproeving, zelfoverwinning en inwijding niet omdat onze moderne cultuur ze wegredeneert of aan de markt overlaat. Biedt de open samenleving geen gezonde taal, beelden en rituelen waarin jonge mannen worden beproefd, begrensd en opgenomen in een volwassen gemeenschap, dan verdwijnen die verlangens naar de schaduw - opgekropt en klaar voor de eerste de beste manipulator om er munt uit te slaan.

In dat vacuüm springt extreemrechts. In een wereld waarin alles vloeibaar, digitaal en duizelingwekkend is, biedt de vechtkooi iets wat onmiddellijk tastbaar en ondubbelzinnig is: heldere regels, directe pijn, zichtbare moed en het bedrieglijke gevoel eindelijk ergens bij te horen. Maar wat zich aandient als broederschap en kracht, is een vervalste initiatie. In plaats van een jonge man te vormen tot een verantwoordelijk burger die zijn kracht beheerst en bereid is zware lasten te dragen ten dienste van het geheel, wordt zijn honger naar betekenis gekaapt voor machtsvertoon, vijanddenken en ontmenselijking. En wanneer een partij als FvD die taal van cultuurstrijd en verzet salonfähig maakt, vervaagt de grens tussen politiek ongenoegen en gewelddadige subcultuur.

Louter repressie of morele afkeuring schiet daarom tekort. Natuurlijk moet de rechtsstaat hard optreden tegen knokploegen en naziverheerlijking. Maar wie het vuur werkelijk wil doven, moet de zuurstof wegnemen die het voedt. Dat vraagt om een democratische verbeelding voorbij beleidsmatig normeren, en niet om het management by speech waarin bestuurders vandaag grossieren. Van gezin en onderwijs tot sport en cultuur moeten onze socialiserende instituties zichzelf herontdekken als bakens van zingeving en verbinding. Nieuwe of herijkte ordeningen, zoals een maatschappelijke dienstplicht, kunnen jongeren helpen thuiskomen in volwassenheid in de sociale betekenis van het woord.

Dat begint bij meer waardig vertoon van volwassenheid door de hoogste vertegenwoordigers van de polis: Tweede Kamer en het kabinet. Afgaande op het schouwspel van de afgelopen weken rond de belastingplannen lijkt het besef verdwenen dat ook zij de rolmodellen zijn aan wie jongeren op de drempel zich spiegelen. Geen initiatie zonder ouderlingen - en misschien schuilt juist daarin het grootste gemis van onze tijd. Zolang de open samenleving dat gat laat liggen, staan duistere krachten klaar om het te vullen.