Waarom extreemrechts zo tekeer gaat tegen deelname aan de Pride in Boedapest

Het krijgt niet zo vaak de kans zijn ware aard te laten zien

Al weken lang is al dat extreemrechtse schorem in de media, de politiek en de socials bezig bekende Nederlanders te bekladden die de moed hebben mee te lopen in de Pride van Boedapest. Ze moeten eerst maar eens kijken naar de toestanden in hun eigen stad. Ze bemoeien zich met de binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat. Enzovoorts, en zo verder.

Dat is allemaal homofobie en niets anders. Je ziet het ook als ze in die kringen afgeven op de Pride omdat die te opzichtig en te sexy zou zijn. Het is benepenheid. Het is intolerantie. Het is het verlangen naar een Nederland waar alleen het missionarissenstandje tussen man en vrouw toegestaan is en al het andere wordt verketterd.

Alleen, daar kun je in Nederland niet zo gemakkelijk op zijn Orbans mee te koop lopen. Dat komt omdat homofobie ook nogal voorkomt in kringen van moslims. Dat maakt het lastig vallen van homo’s op straat – U weet wel: die kunnen niet meer hand in hand lopen alsof dat vroeger in het lelieblanke Nederland van de jaren vijftig wel zo was – dat maakt dit lastig vallen een prachtige stok om de hond mee te slaan. In werkelijkheid is er qua mentaliteit en intolerantie erg veel overeenkomst tussen de gemiddelde PVV- of FvD-aanhanger en de minder verlichte moslims. Hun normen en waarden lijken als twee druppels water op elkaar. Dat kun je als ware xenofoob niet erkennen en daarom jeremieer je graag over homo’s die niet meer hand in hand over straat kunnen lopen.

Homo’s zijn nuttige idioten zo lang extreemrechts de macht niet heeft in Nederland.

Maar zodra dat wel het geval is, zal het met hun vrijheid ook afgelopen zijn. Zie wat hun geestverwant Meloni in Italië aanricht. Neem waar wat hun ideologische bloedgabber Vladimir Poetin in Rusland doet. Kijk naar Geldermalsen waar negen kerken durven te klagen over de zware druk die een recent regenboogzebrapad op de samenleving zou leggen.

Het valt dus allemaal niet mee voor extreemrechts, dat het zich uit tactische overwegingen zo moet inhouden. Als er dan een kansje is je ware aard een beetje te laten zien, laat je die niet voorbijgaan. Daarom wordt Femke Halsema zo aangevallen om haar deelname aan de Pride in Boedapest. Alleen daarom. Het geeft extreemrechts even verlichting op de van haat opgeblazen borst.

Straks gaan ze weer meewarig doen over de blote piemels op de gracht tijdens de Amsterdamse pride.

Weest waakzaam. Niets is zo kwetsbaar al je vrijheden. Je ziet het elke dag.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

