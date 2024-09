Erfbelasting is de meest gehate belasting die er is. Ten onrechte, legt Arjen Lubach uit in zijn Avondshow. Over de eerste 25.000 euro die je erft, betaal je als kind van de overledene sowieso niets. Pas boven de 177.000 euro wordt het tarief 20 procent. En met de opbrengsten van de belasting worden hele nuttige dingen gedaan.