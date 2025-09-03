Waarom elke provincie een onafhankelijk meldpunt jeugdzorg nodig heeft Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 99 keer bekeken • bewaren

Tirza van Brakel Onafhankelijk raadslid in Assen en mede-initiatiefnemer van het Meldpunt Jeugdbescherming Noord

Als raadsleden zijn wij gekozen om op te komen voor onze inwoners. En toch horen we keer op keer van ouders en kinderen hetzelfde schrijnende verhaal: in de jeugdbescherming worden zij niet gehoord, er wordt geen zorgvuldig feitenonderzoek gedaan en wetten en regels worden stelselmatig overtreden. Dat mogen wij niet laten passeren.

Daarom hebben wij in Drenthe en Groningen het Meldpunt Jeugdbescherming Noord opgericht. Niet als herhaling van wat er al bestaat, maar als noodzakelijke aanvulling. Want centraal door de overheid georganiseerde meldpunten zijn voor veel mensen een gesloten loket. Wie onrecht is aangedaan door de overheid, heeft geen vertrouwen in een meldpunt dat óók door diezelfde overheid wordt gerund.

De kracht van ons meldpunt is simpel: wij staan als volksvertegenwoordigers tussen de mensen. Ouders en kinderen zien in ons herkenbare gezichten, mensen die zij makkelijk kunnen benaderen en die luisteren zonder vooroordelen. Tegelijkertijd hebben wij de macht om hun ervaringen op de politieke agenda te zetten. Daarmee doorbreken we de muur van stilzwijgen waarin zoveel verhalen verdwijnen.

Wanneer ouders raadsleden benaderen, krijgen we vaak te horen dat het “niet de taak van de gemeenteraad is om op individuele casussen in te gaan”. Maar precies dáár gaat het mis: wat als al die individuele verhalen samen een patroon vormen? Wat als de verhalen van honderden gezinnen bij elkaar juist aantonen dat het systeem structureel faalt?

Opvallend is dat ons meldpunt tot stand kwam doordat partijen die in Den Haag vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, hier in Drenthe en Groningen respectvol en constructief samenwerken. Want er is iets groters op het spel dan politieke kleur: de bescherming van kinderen, het herstel van vertrouwen in de overheid, en de plicht om onze inwoners serieus te nemen.

Wij doen een dringend appél op andere gemeenteraden: neem de verhalen van uw inwoners serieus. Richt plekken in waar mensen zich gehoord weten en waar structurele signalen niet verdwijnen. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de jeugdzorg, pak de regie!

En onze oproep aan Den Haag is minstens zo dringend: Kijk naar de democratische energie die lokaal ontstaat, naar samenwerking over politieke grenzen heen. Het kán wél, als het belang van kinderen en gezinnen echt vooropstaat.