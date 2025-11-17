Waarom een wettelijk hoofddoekjesverbod voor boa’s er niet zal komen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 278 keer bekeken • bewaren

Het is in dit land met de scheiding van kerk en staat namelijk maar zo-zo

De Raad van State heeft minister Foort van Oosten voor een stevige blunder behoed. Als hij zoals hij van plan was bij Algemene Maatregel van Bestuur een hoofddoekjesverbod had afgekondigd voor uniformdragers van de overheid, dan was dit bij het eerste de beste korte geding gesneuveld. Het kan allemaal, onderwezen de topjuristen aan de Kneuterdijk maar dan is daarvoor wel een wetswijziging nodig. Het is immers geen kleinigheid. Die kun je niet afdoen met een Algemene Maatregel van Bestuur. Uw ministerie is het Witte Huis niet. En we hebben hier geen dictatuur.

Minister van Oosten is overigens niet de initiatiefnemer van dit alles. Zijn voorganger Van Weel had de zaak al aan de Raad van State voorgelegd. Hij had het op zijn beurt weer geërfd van de feeks.

Nu moet er dus een wetsvoorstel komen. De kans dat dit met de huidige politieke constellatie door de Kamers komt is gering. Een regering zonder deelname van het CDA is een onmogelijkheid en die partij zal een hoofddoekjesverbod zeker tegenhouden, vrezende dat dan het hek van de dam is. Zeker als de feeks haar zin krijgt en er een coalitie wordt gevormd over rechts. Dan zal namelijk nu en dan de steun van de SGP nodig zijn en die is theocratisch ingesteld.

Voorstanders van het hoofddoekjesverbod zingen uitgebreid de lof van de scheiding tussen kerk en staat die wij in Nederland zouden kennen. Tegelijkertijd roemen diezelfde personen vaak de joods-christelijke beschaving. Daar zien zij geen tegenstelling in. De bedoeling van het hoofddoekjesverbod is namelijk moslims stressen en niets anders. Dat ze als collateral damage dan ook het keppeltje moeten verbieden in verband met gelijke monniken gelijke kappen (raar gebruik van dit gezegde hier maar goed), daar moeten de joden maar mee leren leven dan.

Nu is het maar de vraag of de kerk en de staat in Nederland wel zo gescheiden zijn. Je zou eerder kunnen zeggen dat de overheid zich ten opzichte van religies neutraal opstelt. Daarom kennen wij in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk of de Scandinavische landen geen staatskerk. Een serieuze scheiding van kerk en staat vind je in Frankrijk. Bij ons krijgen tal van organisaties met een duidelijk religieus profiel subsidie van de staat, scholen en ziekenhuizen voorop. Wat dat betreft is het niet zo erg als de boa die het bonnenboekje trekt, gehoofddoekt is. Vers twee is of dat wel zo wenselijk is.

In de Nederlandse traditie lopen we niet zo nadrukkelijk met onze levensovertuiging te koop. Dat kan namelijk discussie oproepen en wij zijn ondanks duidelijke opvattingen ook van leven en laten leven. Op de Sint Jozefschool kreeg ik te horen dat het heel belangrijk was te allen tijde herkenbaar te zijn als katholiek. Wij deden dat door altijd in onze rechter broekzak een rozenkrans te dragen. Waar de meisjes die moesten stoppen leerden wij niet want de katholieke kerk voerde strak naar geslacht gescheiden onderwijs door. Ik weet het nog niet.

Als wij nu een ongeluk kregen, dan zouden de ambulancemedewerkers die rozenkrans vinden. Zij wisten dan dat er bij ernstig levensgevaar een priester bijgehaald moest worden voor de laatste heilige communie en het heilig sacrament der zieken. Aan de andere kant liepen we niet met die rozenkrans te koop. Net zoals katholieke sportverenigingen wel op zondagmiddag maar niet op zondagochtend wedstrijden organiseerden want dan kon je in je sportkleding protestanten tegenkomen op weg naar hun kerk. Die wilde je geen pijn doen.

Op het moment dat je je godsdienst als een vaandel voor je uitdraagt, zend je als geüniformeerde een boodschap uit die niets met je functie te maken heeft. Die is ook nog onduidelijk. Een boa met een hoofddoekje laat iedereen zien dat ze moslima is. Daar hoort een heel gedachtengoed bij. Wie de wet handhaaft, kan daarom de vraag verwachten; “Wat vindt U hier eigenlijk zelf van? Handhaaft U nu vanuit volle overtuiging of zou U liever de sharia uitvoeren?” Een andere legitieme vraag voor boa’s zelf is: “Mag ik eigenlijk een smaakvolle badge van Karl Marx op mijn revers dragen want dat is volgens mij de persoon die heeft uitgelegd hoe de samenleving in elkaar zit en hoe de toekomst eruit zal zien. Die staat wat mij betreft op een lijn met een verlosser als Jezus Christus of een profeet als Mohammed?”

Of hebben vereerders van een God een speciale positie? Zijn zij bevoorrecht over de ongelovigen?

Het antwoord op deze vraag is “Ja”. Lees er de kleine lettertjes in de grondwet maar op na.

Dit is een diepere reden waarom een wettelijk hoofddoekjesverbod voor geüniformeerden er daarom nooit zal komen. Los van wie er aan de touwtjes trekt.

Eerder zal dit voorbeeld van de moslima’s navolging vinden omdat christenen kruisen op het uniform bevestigen en scapulieren. Zoek zelf maar op wat dat zijn: scapulieren. U krijgt wel uitleg over wat een kirpan is: een prachtig bewerkte kromme dolk. Een aantal Sikhs menen dat ze die van hun geloof altijd moeten dragen en dat heeft overal ter wereld tot boeiende processen geleid. Die vallen in Nederland ook te verwachten: gehoofddoekte boa betrapt Sikh met kirpan en laat die arresteren vanwege het messenverbod.

Als ik deel uitmaakte van de formatie zou ik het wel weten: “Niet aan beginnen mensen. Laten rusten. Nooit zo’n wet. Je roept er alleen maar ellende mee op en zeker geen oplossingen.”

En dan laten ze het rusten, verstandige mensen als ze zijn.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.