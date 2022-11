‘Waarom draag je dan ook zo’n kort rokje? Waarom waren de klachten tegen Arib anoniem?’

28 nov. 2022 - 14:03

Daar ben ik het helemaal mee eens.. Ik ga hier niet alles opsommen. Wat ik wel kwijt wil, is toen ik 17 jaar oud was ging ik vaak naar de bioscoop in Veendam samen met een halfbroer van mijn moeder. Grote lol bij De Vier vuisten van de duivel enz. De laatste voorstelling, daar weet ik niets meer van te herinneren. Ik werd op mijn terugweg naar huis door een kerel van mijn brommer geduwd en gedwongen me aan hem over te geven. Dat is hem finaal mislukt omdat ik als een tijger van me afgebeten heb. Waarschijnlijk had hij meer blauwe plekken dan ik en had hij thuis wat uit te leggen. Dat hij me eerst op een pad opgewacht heeft en later achter me aan is gereden is wel duidelijk. Een buurman kwam gelukkig toevallig aanrijden en heeft me geholpen. Op het politiebureau was ook de eerste vraag of ik het misschien uitgelokt had. En wat voor kleren ik droeg.. (maillots onder een lange broek voor de warmte op de plof) Die persoon is nooit opgepakt geworden, het was donker geen goede verlichting langs die weg.. Later is op ongeveer dezelfde plek nog een vrouw echt aangerand. Ik raad alle vrouwen aan om aan een zelf verdedigings cursus mee te gaan doen. Of anders aan Karate ..