Waarom doet de politie niet aan preventie?

4 jul. 2022 - 6:49

Omdat de politie in Nederland een lachertje is, bijna geen zaken oplost en ze altijd eerst in discussie gaan. In andere landen krijg je 3 waarschuwingen en dan ben je de sigaar. Het lijkt wel of ze bang zijn voor tractoren, maar die dingen schakel je in 3 seconden voor altijd uit. Dan zijn ze kapot voor altijd. Denk niet dat ze dan nog tractoren zullen gebruiken.