Waarom deze verkiezingsuitslag mij rust geeft

26 nov. 2023 - 12:46

Beetje triest als je als Wajong-gerechtigde essentieel inzicht in je eigen situatie en bestaand beleid mist. Onder Rutte IV is de Wajong fors verhoogt, met ruim 12% netto en loopt voortaan mee met de loonontwikkeling. Rutte IV heeft totaal niet op de Wajong bezuinigt en is ook niet van plan geweest dat te doen. Wèl is het zo dat de VVD in het verleden niet erg positief over de Wajong in zijn geheel was. Daar had die partij gedeeltelijk ook wel een punt: gemeenten hebben de afgelopen jaren zeer veel mensen in de Wajong gedumpt om ze geen Bijstand te hoeven geven. Thans zijn er in Nederland 2 x zoveel jonggehandicapten als in omringende landen, en dat lijkt qua afkeuringssystemetiek dus behoorlijk scheef. Houtsma zelf blijft me verbazen met haar epistels over dit onderwerp. Zet mensen niet op het verkeerde been, zou ik haar klemmend willen adviseren, en kom met juiste cijfers en een kloppende voorstelling van zaken. Verder lijkt zij nogal in de babbels van Fleur Agema te zijn getrapt, die eindeloos loopt te mekkeren over de zorg in Nederland die weliswaar duur is geworden, maar nog steeds behoort tot de beste in Europa. En zoals Van der Horst al schreef: er zijn mensen die denken dat jong gehandicapten allemaal onnodige aanstellers zijn, en dat heel deze regeling zou moeten worden opgedoekt. Hoed je voor dat soort volk, dat beleid wenst te maken vanuit vooroordelen en onderbuik met ongekend pijnlijke gevolgen voor hen deze uitkering ècht nodig hebben.

