Waarom de Wajong zo belangrijk is, voor nu en in de toekomst Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 248 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

© cc-foto: Bibliotheek Kortrijk

Omdat ik het onbekende 22q11ds heb duurt het bij mij langer voordat mijn persoonlijke ontwikkeling tot ontplooiing komt.



Sinds januari dit jaar ben ik met veel plezier bij de bibliotheek in Driebergen aan het werk als vrijwilliger. Ik doe dit 1 ochtend in de week op de woensdag. Dit is voorlopig voor mij voldoende. Het is fijn om een plek te hebben waar ik elke week terecht kan voor een praatje en lekker aan 't werk ben tussen de boeken.

Het duurde even voordat ik dit plekje gevonden had, ik was nog lange tijd bezig met zoeken in de zorg maar kwam er gaandeweg achter dat dit toch een te hectische omgeving voor mij is. Zulke dingen uitzoeken heeft tijd nodig dus het is heel fijn dat ik deze tijd kan nemen dankzij de Wajong.

Omdat ik het onbekende 22q11ds heb duurt het bij mij langer voordat mijn persoonlijke ontwikkeling tot ontplooiing komt. Het is daarom erg belangrijk voor mij om in alle rust op mezelf te wonen en dat ik mijn rekeningen kan betalen zonder dat ik daar te veel kopzorgen van krijg en afgeleid word.

Nu alles eindelijk in een rustiger vaarwater loopt krijg ik als vanzelf meer ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo ben ik samen met de gastvrouw van de inloop bezig om een schrijfcursus te ontwikkelen. Dit vind ik hartstikke leuk om te doen, want zo kan ik toch de vruchten plukken van de opleiding die ik gedaan heb als activiteitenbegeleider zonder dat dit me te veel druk geeft.