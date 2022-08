Waarom de dierenstem door Remkes gehoord moet worden

11 aug. 2022 - 11:42

Ik heb je hier leren kennen, vdbemt, als veelschrijver die overal opduikt en graag alles ontkent of ontduikt. Waarom niet eerst goed lezen, en dan ingaan op des Pudels kern? En niet op zijpaadjes? Ik ging duidelijk in op je - minder vlees eten door ons betekent minder honger id wereld-, dat lijkt wel zo, en zou in theorie kunnen, maar is feitelijk ver van de realiteit. Ook als er voldoende graan en vlees is wereldwijd of landelijk, blijft honger gewoon een feit, omdat er miljoenen zijn die nauwelijks geld hebben om eenvoudigste te kopen, of geteisterd worden door tegenslagen, droogtes, zonder middelen om daarin te voorzien. De honger in Madagascar onlangs was zeer plaatselijk, er was genoeg landelijk in voorraad, maar boeren ih zuiden hadden geen geld en slechte oogst om in het nodige te voorzien (voor hun 14 kinderen, zoals ik las over een van die boeren in de NRC). Als wij in Europa minder vlees eten, komt er grond vrij voor plantaardige producten en/of natuur (want vlees kost relatief veel hectares teelten of gras en snijmais, en import van product/veevoer van extra hectares ih buitenland). Wij delen namelijk geen voedsel uit (behalve in oorlogssituaties of rampen door speciale organisaties), maar produceren en verkopen en distribueren. Het artikel boven ging over dierenleed in de bioindustrie, dat heeft met dit probleem natuurlijk niets van doen, en daar ging het mij ook niet om. Een prettige hondsdag verder gewenst.