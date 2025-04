Waarom blijven sommige Surinamers toch denken dat alles in Holland beter is? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 338 keer bekeken • bewaren

Natascha Adama Visiting professor Duke University, North Carolina

Die koloniale mind-set van sommige Surinamers blijft ons parten spelen.

Eerste Paasdag. Beetje struinen op Facebook, de virtuele pleisterplaats van de Surinaamse gemeenschap in en buiten Suriname. Er heerst een trieste, gelaten stemming. Een grote brand in het centrum van de stad heeft een deel van de historische panden totaal verwoest. Mijn oude school, de 148 jaar oude Hendrikschool ontsnapt - weliswaar met enorme brandschade - ternauwernood aan de vlammen.

Waarom trad er geen rampenplan in werking? Is er wel een rampenplan? Een crisisteam? En waarom worden onbewoonde panden niet dichtgetimmerd? De pers stelt weinig vragen. Maar de regering geeft vaak ook geen antwoord.

En nu hebben ze helemaal geen tijd. Ze zijn met de verkiezingskaravaan onderweg.

De president roept op Goede Vrijdag allemaal domme dingen over Jezus en de opstanding. Op paaszondag gaat hij als Hindoe te communie in de Kathedraal. Hij heeft de stemmen van de Creoolse kiezer nodig om voor een tweede termijn in aanmerking te komen. Hij en zijn partij de VHP willen blijven profiteren van de influx van oliedollars en de exorbitante goudprijs. Ze trekken alles uit de kast: een Nederlands onderzoeksbureau “ Viewture ” meldt dat VHP de grootste blijft na de verkiezingen. De Surinaamse krant De Ware Tijd zet vraagtekens want “uit de beschikbare informatie blijkt niet waar de peilingen zijn gehouden, hoeveel mensen zijn ondervraagd en of het om een aselecte steekproef gaat. Als ik “Viewture” google komt er van alles naar boven drijven behalve “Nederlands Onderzoeksbureau”.

Tussen al deze fratsen door komt op zondag via Facebook een annonce oppoppen: voor het eerst een verkiezingsdebat tussen Surinaamse kandidaten… een primeur in het hart van de Nederlandse democratie! De Surinamers die democratie gaan vieren in het hart van de Nederlandse democratie. Het is niet waar!

Waarom blijven sommige Surinamers toch denken dat “alles in Holland beter is”?

Ik lees dat het debat “het belang van democratie, transparantie en maatschappelijke betrokkenheid onderstreept”? Hoezo? Het debat wordt toch niet voor de Surinaamse kiezer georganiseerd? En ook niet voor de Nederlands-Surinaamse gemeenschap in Nederland. Want alleen Poorters en leden van Nieuwspoort mogen gratis naar binnen, en een beperkt aantal overig geïnteresseerden kunnen het debat ook fysiek bijwonen mits ze eerst €40 overmaken. Dit heeft niks en dan ook niks met democratie, transparantie of maatschappelijke betrokkenheid te maken.

In de aankondiging staat dat de cabaretier Jörgen Raymann als moderator zal optreden. Met alle respect. Als de NOS het had gedurft om Peter Heerschop of Dolf Janssen te vragen om als moderator tijdens een verkiezingsdebat op te treden was dit reden geweest voor een enorme nationale rel.

Dit wordt geen vlammend debat tussen de lijstrekkers van de grootste partijen. Ronnie Brunswijk komt zeker niet. Hij kan vanwege zijn plek op de Interpol Most Wanted List het land niet verlaten. Slechts 1 lijsttrekker. Een kleine partij die het redelijk doet bij de middenklasse. Maar wat doen al die politici in Nederland? Met nog maar 31 dagen te gaan voor de verkiezingen. Moet je als kandidaat juist nu niet zichtbaar zijn op straat? Canvassen om de vele zwevende kiezers over te halen om te gaan stemmen?

Komt het omdat ze hier geen lastige vragen van ontevreden kiezers hoeven te beantwoorden?

Inderdaad, de toehoorders die op 24 april in de zaal zitten, zullen vast geen ingewikkelde vragen stellen over de steeds groter wordende, onoverbrugbare, kloof tussen rijk en arm. Ze zullen ook geen ingewikkelde vragen stellen over het lage opleidingsniveau van de gemiddelde burger en het ondeugdelijke onderwijssysteem, het stiefkindje van opeenvolgende regeringen. De gemiddelde Nederlandse toehoorder weet ook niet dat de straten onderlopen na elk miezerbuitje. Dus geen geen kiezer die vragen stelt over het verwaarloosde rioleringssysteem. Ze hebben geen last van de almaar stijgende criminaliteit. Dus blijft de nijpende kwestie over de politie in het luchtledige hangen. En niemand die de regeringspartijen VHP, ABOP en PL lastige vragen zal stellen over allerlei dubieuze praktijken en de corruptie van de afgelopen regeerperiode. Of over de staatsfinanciën en het IMF waar geen zinnig mens chocola van kan maken. Er zullen ook geen vragen gesteld worden over al die onderhandse gunningen en vage contracten aan bevriende bouwbedrijven. Niemand die een vervelende vraag zal stellen over die net opgeleverde nieuwe brug met die dikke scheuren.

De Surinaamse mediahuizen hebben geen ervaring met het organiseren van verkiezingsdebatten. Ik zeg: geef ze de kans om zich te bekwamen.

Een verkiezingsdebat heeft slechts waarde als het op nationale bodem plaatsvindt. Als er ruimte geboden wordt aan de kiezers om in de zaal vragen te stellen aan de kandidaten. De kiezer heeft immers recht op informatie en transparantie. Dat is de kwintessens van de democratie.

“Alles in Holland is beter”. Ay! Die koloniale mind-set van sommige Surinamers blijft ons parten spelen. Nooit Suriname-centrisch redeneren. Altijd vanuit de gedachte dat Nederland superieur is.

Niemand moet zich verbeelden dat het verkiezingsdebat van a.s. donderdag historische waarde heeft. Zo een verkiezingsdebat heeft alleen historische waarde als het in Suriname plaatsvindt en als het wordt georganiseerd door Surinaamse mediahuizen.

Het is daarom onbegrijpelijk dat geen van de deelnemende kandidaten dat niet inziet.