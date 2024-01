Waarom bewaren we al dat water niet voor droge tijden? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Er is een nationaal actieplan nodig

Het water staat ons aan de lippen. De media slaan alarm. Stormen als Pia en Henk stuwen de Waddenzee zo hoog op dat het IJsselmeer het overtollige water door de sluizen niet kwijt kan. Gelukkig zijn er enorme pompen in aanbouw om het dan toch te lozen. Ze zijn alleen nog niet klaar. De NPO stuurt een speciale verslaggever naar het Visserseiland in Hoorn waar een overstroming dreigt. Vriend en vijand roemen de vrijheid die de grote rivieren hebben gekregen om vrijelijk de uiterwaarden te overstromen. Zo krijgt het water de ruimte die het anders toch zou nemen.

Nieuwe pieken staan ons te wachten.

Van de zomer krijgen we weer rampberichten te horen uit de landbouw over de verschrikkelijke droogte. De drinkwaterbedrijven waarschuwen publiek en bedrijfsleven zuinig te zijn. Anders komt er straks in ieder geval gedurende bepaalde uren geen water meer uit de kraan.

Water is schaars, leren we. Wereldwijd trouwens. We moeten er zuinig mee zijn.

Water is een schat.

Nu stroomt die schat aan alle kanten ons land binnen en wij doen ons uiterste best er zo snel mogelijk van af te komen. Net als destijds met het aardgas.

Is dit het moment om grote reservoirs te bouwen voor de komende droge tijd, boven- en ondergronds? Ik ben niet de eerste die dat suggereert. Veel deskundigen gingen mij voor. We krijgen een klimaat waarin extreem natte periodes droge tijden afwisselen. Daarom moeten wij leren water te bewaren.

Dit betekent niet alleen een omslag in het denken maar ook in de waterstaat. Dit gaat miljarden en nog eens miljarden kosten. Daarvoor hebben we een nationaal actieplan voor waterbehoud- en beheer nodig. Te duur? We kunnen het land ook naar de gallemiezen laten gaan.

Iets zegt me dat de demagogen onder regie van de nutty professor over heel andere dingen zitten te lullen. Wat nu gebeurt, is geen tsunami waar ze zich druk om maken. Na hen de zondvloed.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

