Waarom besteden linkse media en kwaliteitskranten zoveel aandacht aan Trump?

Donald Trump is nu een paar dagen president en ik ben nu al weer Trumpmoe. Alle nieuwsmedia, van links tot rechts, van kwaliteits- tot sensatiekrant, beschrijven elke pennenstreek die Trump zet en ieder woord dat uit zijn mond komt. Zelfs op Joop.nl gaan opvallend veel stukken over Trump. Het roept de vraag op waarom de media, en dan met name de journalisten die bij deze media werken, deze president zoveel meer aandacht geven dan eerdere Amerikaanse presidenten.

Voor de nieuwsmedia met een (extreem)rechtse inslag lijkt het begrijpelijk, want Trump is immers hun held. Wanneer het geschrevene of gesprokene van deze nieuwsmedia wordt bekeken, dan valt echter wel op dat het vooral om godenverheerlijking gaat en dat het niveau daardoor amper die van pubermeisjes die hun favoriete boyband bespreken overstijgt.

Voor de nieuwsmedia aan de linkerzijde en de kwaliteitskranten is deze overdreven aandacht voor Trump verwonderlijk. De teneur van deze stukken is vaak dat Trump dom, lui, incapabel, narcistisch en lomp is. Behalve dom zijn het kwalificaties die ik ook onderschrijf. Mensen met dergelijke eigenschappen in mijn omgeving geef ik juist zo min mogelijk aandacht, omdat ze geen verrijking zijn aan mijn leven of een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Gezien de haat die Trump koestert jegens kwaliteitsjournalisten en opiniemakers met een linkse inslag, kom ik tot de conclusie dat deze journalisten en opiniemakers graag aan zelfkastijding doen. Het meest verontrustende is dat ik met deze bijdrage nu ook in dat rijtje pas.