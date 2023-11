Waarom beschermt Schiphol platformmedewerkers niet?

Platformmedewerkers van Schiphol lopen het risico om ernstig ziek te worden omdat ze in de giftige uitlaatgassen van vliegtuigen werken. Waarom beschermt Schiphol de platformmedewerkers niet? Dat wordt uitgelegd in een nieuwe aflevering van Zembla Onderzoekt.

De 20.000 platformmedewerkers die werken op Schiphol bevoorraden de vliegtuigen en laden koffers in en uit. Dag in dag uit staan zij tussen de uitlaatgassen van vliegtuigen. In die uitlaatgassen zit ultrafijnstof. Uit onderzoek blijkt dat het inademen van ultrafijnstof, ook echt gezondheidsschade kan geven. Zembla sprak met tientallen mensen die op het platform van Schiphol werken of hebben gewerkt. Sommige van hen zijn ernstig ziek en vermoeden dat dat komt door hun werk.