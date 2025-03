‘Waarom ben je bang voor zo’n kleine groep die geen vlieg kwaad doet?’

“Ik werd gepest omdat ik anders was dan de norm en regelmatig vroegen leeftijdsgenoten mij: ‘Ben je nou een jongen of een meisje?’”, vertelt Druktemaker Yora Rienstra bij De Nieuws BV. “Inmiddels wordt de haat tegen transpersonen en genderneutrale mensen steeds erger. Met Amerika voorop, die nazi-achtige wetten doorvoert. Transitiebehandelingen worden stopgezet, je mag alleen nog maar als man of vrouw door het leven gaan, de X is uit paspoorten gehaald en het wordt nog extremer. Zo willen de Republikeinen in een van de staten een wet doorvoeren om alles wat wijst in de richting van transitie de kop in te drukken. Zelfs je kleren moeten volledig aansluiten bij het geslacht waarmee je wordt geboren en anders krijg je een boete. Waarom ben je bang voor zo’n kleine groep mensen die geen vlieg kwaad doet? Ben je bang dat ze de wereld overnemen?”