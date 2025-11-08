BNNVARA Logo
'Waarom begint een persconferentie altijd met negativiteit?'

'Ron Jans vond dat John Heitinga, en met hem alle trainers, slecht behandeld worden en werden door de pers', zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. 'Je hoeft maar een paar maanden ondermaats te presteren of ze beginnen al, en dan wijst Ron terecht naar de kleine journalisten. Mensen die zich over de rug van een stuk aangeschoten wild willen profileren.'

