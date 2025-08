Waarom anoniem zout op slakken leggen?

Wat leuk dat u, of mag ik jij zeggen, als oude knar van boven de tachtig regelmatig gratis het fenomeen oorlog op een soms originele manier probeert in woorden te vangen. Ook ik begrijp dat het schier onmogelijk is om op elke vraag het juiste antwoord te geven. Ik maak mij ook zorgen om het oorlogsgeweld, de klimaatcrisis, het migratievraagstuk en wat dies meer zij. Het lijkt mij zinniger om te proberen om met zoveel mogelijk wereldburgers aan de oplossing van allerlei problemen bij te dragen, dan in reacties anoniem kwaad te reageren en op slakken zout te leggen. Wat ons bindt, de afkeer van oorlog, is belangrijker dan wat ons scheidt. Hoe meer interessante ideeën, twijfel en zelfkritiek, des te beter. Ga zo door.’

Op mijn leeftijd doe ik mijn best om nog een beetje digitaal mee te doen. Al besef ik hoe ik daarin tekortschiet. Ik geef de voorkeur aan persoonlijke ontmoetingen. Liefst op een terras, in de schaduw. Met goede koffie en gebak of een 0 procent biertje. Lekker slap lullen, afgewisseld door een enkele goede grap. Ik nodig u of jou graag uit om naar Rotterdam te komen voor een spontaan slap gesprek. Over vrede, oorlog, ergernissen, what ever. Ik trakteer. Mail mij maar. nicosnews@xs4all.nl