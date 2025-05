Waarom alle oorlogen nu moeten stoppen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 241 keer bekeken • bewaren

Terwijl het nieuws vol is van conflicten en politieke spelletjes, vergeten we soms de simpelste waarheid: oorlog is altijd een keuze. En die keuze moeten we weigeren. Het is makkelijk om oorlog te vermijden. Echt waar. Volg gewoon de waarheid.

Na elke oorlog raakt de macht corrupt. Oorlogen ontstaan uit belangen, en ook na de oorlog worden beslissingen uit precies diezelfde belangen genomen. Houd je aan een paar eenvoudige regels – en kinderen zullen niet van honger sterven. Verkoop geen dure onderdelen voor gevechtsvliegtuigen. Maak geen plannen om na de vrede samen te werken met corrupte regeringen om grondstoffen te delven.

Kijk... Waar politiek stopt, begint de oorlog. Waar de oorlog eindigt, keert de politiek terug. Politiek is een vuile zaak. Natuurlijk weet ik niet alle antwoorden. Maar één ding weet ik zeker: alle oorlogen moeten meteen stoppen.

Misschien is echt alles in het universum met elkaar verbonden. Misschien worden zelfs de lucht en de hemel vijandig als mensen vijandig worden tegenover elkaar. Zelfs als alchemie niet bestaat. Zelfs als lood nooit goud wordt. Zelfs als er geen verbinding is tussen het materiële en het spirituele – alle oorlogen moeten nu stoppen.

Of je nu calorierijk of dieet eet – alle oorlogen moeten stoppen. Of je hier bent om iets te leren, of gewoon voor de sneeuw in de Alpen en de zon aan de Côte d’Azur – Of je een rechtvaardige of een veroveringsoorlog voert, wint of verliest – alle oorlogen moeten onmiddellijk stoppen.

Er is geen waardigheid in oorlog. Landen in oorlog zijn plekken van de diepste ellende. Als dit voor jou sentimenteel klinkt – dan is dat juist het beste bewijs dat oorlogen meteen moeten stoppen. Of je nu in God gelooft of in de chaos van het universum, of je wel of niet gestraft wordt voor je daden – alle oorlogen moeten nu eindigen.

