Waarnemers: Turkse verkiezingen oneerlijk en niet democratisch verlopen • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 388 keer bekeken • bewaren

De verkiezingen in Turkije zijn oneerlijk en niet democratisch verlopen. Dat zeggen waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE). Met name de vervolging van politieke oppositie en censuur van de media zorgden voor een "ongerechtvaardigd voordeel" voor de zittende regering van Erdogan.

De OVSE noemt onder meer de aanhoudende pogingen van de regering om de linkse pro-Koerdische Democratische Partij van de Volkeren (HDP) te ontbinden. Zo werd HDP-presidentskandidaat Selahattin Demirtas in aanloop naar de verkiezingen van 2018 gevangengenomen. Hij zit nog steeds vast. Hoewel er op papier "echte politieke alternatieven" waren voor de Turkse kiezers, stelt de OVSE dat de vervolging van politici daadwerkelijke diversiteit tegenhoudt.

Eerste Kamerlid Farah Karimi (GroenLinks) beaamde het gebrek aan diversiteit. Karimi leidde de waarnemersmissie van de OVSE in Turkije. "Helaas waren vrouwen bij deze verkiezingen ondervertegenwoordigd", aldus Karimi. Ook was het volgens Karimi voor honderdduizenden Turken moeilijk om hun stemrecht uit te oefenen. Voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije was bijna geen hulp opgezet om het mogelijk te maken om te gaan stemmen. De mensen in de aardbevingsgebieden die wel konden stemmen, deden dat in meerderheid voor Erdogan.

Ook hoofd van de PACE-delegatie Frank Schwabe ziet de structurele belemmeringen voor de Turkse verkiezingen. Hoewel de Turkse democratie "verbazingwekkend veerkrachtig" is, voldoet Turkije niet "aan de basisbeginselen voor het houden van democratische verkiezingen", stelt Schwabe. "Belangrijke politieke en maatschappelijke figuren zitten in de gevangenis, zelfs na uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de vrijheid van de media is ernstig beperkt en er heerst een klimaat van zelfcensuur", aldus Schwabe.