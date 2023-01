''Waar zouden we zijn zonder staal uit eigen bodem? In ieder geval in leven''

Druktemaker Marcel van Roosmalen focust zich op de kankeratlas die Integraal Kankercentrum Nederland vandaag heeft gepubliceerd. Het gebied rondom Tata Steel is donkerrood gekleurd. ‘’Asbestkanker ligt daar 114% boven het landelijk gemiddelde. En dat is nog maar de kanker, want het bedrijf vergiftigt de omgeving en dus ook haar werknemers ook op alle andere manieren."

Tata Steel, een Indiaas bedrijf, betaalt bijna geen belasting en sluist haar winsten door naar een ‘poederbedrijf’ in India, zegt Van Roosmalen. ‘’In ruil daarvoor geven ze banen en houden ze de hand op bij de overheid, want de belastingbetaler moet miljarden betalen voor de groene transitie.’’ Doordat de verduurzaming nog lang gaat duren, zullen de werkzaamheden veel levens eisen, volgens hem. ‘’Het gaat honderden, misschien wel duizenden, onzichtbare doden kosten.’’

Nadat jarenlang is gelobbyd tegen de werkzaamheden van Tata Steel, besluit het bedrijf om initiatief te tonen voor verandering. Ze plaatsen stofschermen en zorgen dat schoonmaakteams worden ingezet in de wijken. ‘’De echte investeringen laten ze aan de belastingbetaler over’’, vertelt van Roosmalen. Het is volgens de topman van Tata Steel belangrijk dat Nederland eigen staal produceert. ‘’Want waar zouden we zijn zonder staal van eigen bodem? In ieder geval in leven.’’