Waar zijn de acties tegen de erbarmelijke omstandigheden in Ter Apel?

In Ter Apel slapen al maanden vluchtelingen buiten en het valt me op dat dit pas groot nieuws is sinds Artsen zonder Grenzen donderdag de noodklok heeft geluid. Ik was zelf een tijdje in het buitenland, maar ik kan niets terugvinden over koffiedrinken of protesten op het Malieveld of het Museumplein om het op te nemen voor deze asielzoekers. Waar zijn of waren de vredelievende knuffelaars van Willem Engel nu er echt mensen in nood zijn? En waar zijn de televisieacties en de geschrokken en betrokken burgers die na 24 februari massaal in actie kwamen voor vluchtelingen uit Oekraïne? Zijn de vluchtelingen uit Ter Apel misschien niet wit genoeg? Lijken ze onvoldoende op ons? Of is er een andere reden voor de tamme reacties?