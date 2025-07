‘Waar wil Yesilgöz in hemelsnaam met dit land naartoe?’

“Hoe haalt een politica het in haar hoofd om op basis van tendentieuze tweets en halve waarheden een volkshetze te starten tegen een jongen met een gitaar, totdat die jongen met een gitaar het land moet ontvluchten?”, vraagt Druktemaker Joost Oomen zich af in De Nieuws BV. “Waar wil je dan in hemelsnaam met dit land naartoe? En waarom zou je je in godsnaam als serieus lijsttrekker van een hopelijk serieuze partij in een land waar de problemen voor het oprapen liggen, je met zoiets futiels als een optreden van Douwe Bob bezighouden?”