Waar staat NRC voor? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 234 keer bekeken • Bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU) Persoon volgen

'In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat ,' schrijft de krant boven het commentaar van de dag. Ik lees het meerdere malen want ik ben zeer geschrokken van het commentaar in de editie van 14 juli. Het onderwerp: Atlantische verhoudingen, meer concreet: de NAVO-top die 7 en 8 juli in Ankara heeft plaatsgevonden.

In eerdere edities heeft de krant ons als lezer geïnformeerd over nut en noodzaak van de NAVO en ook opinies afgedrukt die weg van de oorlogslogica een vredeslogica voorstaan. De heersende opvatting in de politiek en de media betreffende de NAVO is vooral te kennen als een oorlogslogica: de Russische dreiging, een militarisering van de samenleving, miljarden uitgeven aan nieuw (Amerikaans) wapentuig. De discussie wordt opgeschrikt door de onvoorspelbare Trump maar vooralsnog is hij tot het eind in Ankara gebleven. De oorlogslogica kent ook een Europees geluid op weg naar militarisering van ons continent met een eigen afschrikkingsmacht, eventueel met kernwapens.

De vredeslogica stelt daarentegen onderhandelingen tussen oorlogspartijen centraal, ziet af van een vijanddenken (‘de slechte Russen’), zoekt naar vredespacten buiten het kader van de strijdende partijen en pleit voor afschaffing van alle kernwapens. En stelt zelf het bestaan van de NAVO aan de orde, zijnde een relikwie van de Koude Oorlog. Gekozen wordt voor de VN als geopolitieke arena.

Het commentaar van NRC laat dit keer een ondubbelzinnig geluid conform de oorlogslogica horen. Kernbegrip is hier de noodzakelijke afschrikking tegen Rusland die de NAVO vanuit de Europese leden als alliantie moet tonen. Waarom is het tegengeluid achterwege gebleven? Waarom zo’n expliciete keuze voor de oorlogslogica? De dialoog in de samenleving moet gevoed worden door nuances, door verschillen te onderkennen en met elkaar op weg te gaan naar een humane en en vreedzame samenleving. Niet door eenzijdige aanhankelijkheidsverklaringen die het zicht op zo’n dialoog bemoeilijken.

Mijns inziens is dit ook een verantwoordelijkheid van NRC om duidelijk te maken waar de krant echt voor staat. Als lezer ben ik zwaar teleurgesteld en sus ik mij met de gedachte dat deze – wat ik noem - oorlogszieke tekst erdoorheen geglipt is vanwege een beperkte bezetting van de (hoofd)redactie, want vakantie.

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