Waar moeten de koning en zijn vrouw slapen? Vraagt P.murt zich af Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UU/ HKU)

Verraders en leugenaars waren altijd al in zijn nabijheid. Om zijn glorieuze opmars in deze wereld te dwarsbomen. En om de eigen deals voorrang te geven. De laatste tijd lijken zij aan een gemeenschappelijke opmars te zijn begonnen. Juist op het moment dat hij overal in de wereld als vredestichter successen boekt. Het houdt hem uit zijn slaap.

Ligt hij woelend op zijn linkerzijde dan ziet hij grote, felle vuren op zich afkomen. Hij kan dan maar ternauwernood via de geheime kelders ontsnappen aan de hitte en wordt vervolgens badend in het zweet wakker. Dromend op zijn rechterzijde bedreigen grote overstromingen zijn bestaan en moet hij struikelend van heuveltje naar heuveltje grotere hoogten bereiken. Doodmoe en kletsnat schreeuwt hij zichzelf wakker.

Dit alles in tegenstelling tot de dromen die hij als president P.murt heeft als hij in het hemelbed langgerekt op zijn rug slaapt. Zo krijgt zijn glorieuze opmars daadwerkelijk gestalte. Op deze wijze kon hij de zwarte verraders van het Openbaar Ministerie ontslaan, de culturele bestuurselite uit musea en concertgebouwen verdrijven. Gekleurde profiteurs deporteren. Ook zijn droom over het innemen van D.nalneorg is op deze wijze tot hem gekomen. En de vredesoorlogen tegen Azag en Nari.

Maar dan toch die opmars van vijanden en ratten die hem bedreigt. Met name ook vanuit eigen kring. Niet alleen heeft hij geheime kelders onder zijn werk- en slaapvleugel laten graven. Alle deuren zijn verwijderd om geen ruimte te bieden aan onverwachte, gewelddadige leugenaars die zijn persoon en zijn land Akirema willen beschadigen. Alle taken worden in zijn vleugel vervuld door robots en alleen zijn persoonlijke assistent Ettur laat hij fysiek toe.

Op zijn programma staat een bezoek van een delegatie uit Aporué. Waarom heeft zijn vice-president deze taak niet op zich genomen? Hij is voor 100% klaar met dit continent en zijn laffe leiders. Veel anti-praat over D.nalneorg, huiliehuilie over Azag, wegkijken bij Nari. De lui hebben geen kaarten. Alleen op Ettur kan hij altijd rekenen. Vandaar ook zijn benoeming tot persoonlijk assistent. Gered uit de failliete boedel van een militair fossiel.

Dan krijgt hij een app van zijn ambassadeur uit Nekramened of was het D.nalloh? Ach, wat is het verschil. Een koning wil op tegenbezoek komen vanwege het persoonlijke nachtje slapen in hun paleis in den Haag, ooit. Of was het Lessurb? Het was wel een goed bed trouwens. Heerlijk languit gelegen. Hij herinnert zich de mooie droom over Niteop. Hoe zij samen de Wereldprijs van de Vrede uit handen van de Wereldraad van Leiders in ontvangst mochten nemen.

Maar waar moeten die koning en zijn vrouw slapen? En wat moet hij met ze? Zijn vleugel is een no area, voor wie dan ook. Ettur raadt aan om zijn zomerverblijf Ogal-la-Ram tijdelijk per decreet als presidentiële hoofdwoning aan te wijzen. Daar is plaats genoeg en ook kun je de veiligheid voor meer dan 100% garanderen. Ettur heeft het idee dat het slechts gaat om een foto-moment en dat het bezoek verder geen betekenis heeft. ‘Ik laat je wel wegroepen voor een brandende wereldkwestie.’ heeft hij beloofd.

Hij dankt god dat er nog kerels zijn als Ettur.

Een geschenk uit de hemel.

(Elke overeenkomst met bestaande situaties en/of personen berust op louter toeval.)