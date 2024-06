Waar is Nederland als het gaat over Saoedische repressie? Actueel • 27-09-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nederland meet met twee maten: Iraanse en Egyptische activisten krijgen wel steun als ze worden vervolgd

Wie zet zich in voor mensenrechtenactivisten in Saudi-Arabië? In ieder geval niet Nederland. Dat zegt Amnesty International in een rapport dat vrijdag is uitgebracht. Wanneer dissidenten voor de rechter worden gesleept is Nederland in geen velden of wegen te bekennen. Het lijkt wel ‘alsof Nederland het repressieve regime steunt, in plaats van de broodnodige Saudische mensenrechtenbeweging’, aldus Amnesty.

In het rapport ‘Wie zwijgt stemt toe’ constateert Amnesty International dat Nederland nooit aanwezig is bij rechtszaken tegen vervolgde activisten. Ook al vragen activisten en hun advocaten daar wel om. Door in de rechtszaal te zitten, kunnen landen een signaal afgeven dat de aangeklaagden bekend zijn en serieus worden genomen.

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt dat buitenlandse aanwezigheid “contraproductief kan uitwerken”. Als de verdachten celstraffen krijgen, veroordelen Nederland en de Europese Unie de vonnissen niet. Nederland geeft de voorkeur aan stille diplomatie, maar volgens Amnesty is er geen enkel bewijs dat dat werkt.

Twee maten Opvallend is dat Nederland in landen als Iran, Egypte en Rusland regelmatig wél gebruikmaakt van middelen die zij in het geval van Saudi-Arabië niet inzet. Dat wekt de schijn van het meten met twee maten, aldus Amnesty.

Foto voorpagina: Saoedische prins en minister van Buitenlandse Zaken Al-Faisal Bin Abdulaziz Al-Saud