Waar het volk naar hunkert: 130 km/u en foodtrucks

De ‘partners’ die al bijna vijf maanden tevergeefs proberen een ultrarechtse coalitie te vormen werden maandag verrast door een wegloopactie. Alleen Van der Plas had een verklaring: ‘het laat zien dat het onderwerp asiel heel belangrijk is voor Geert’. Iedereen was verbijsterd, vertelt Marcel van Roosmalen: ‘wie had dat nou kunnen denken?’